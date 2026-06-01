Presunta maxi truffa con i falsi braccianti: 30 indagati, c’è anche il datore di lavoro

NARDO‘ (Lecce) – Un datore di lavoro e 29 falsi braccianti indagati. Sono i numeri di una maxi inchiesta che ha fatto luce sull’ennesima truffa ai danni dello stato con l’escamotage delle assunzioni, vere solo su carta. Nel mirino degli ispettori dell’Inps è finita un’impresa agricola specializzata nell’attività di coltivazione di ortaggi, con sede legale a Nardò. In realtà risultata priva di una sede operativa.

In particolare, a conclusione degli accertamenti eseguiti dai funzionari di vigilanza della sede dell’Inps, è emerso che i terreni, asseritamente oggetto di coltivazione, al momento dell’accesso, datato 2 luglio 2021 e dei successivi sopralluoghi, risultavano indisponibili (per quanto dichiarato dai proprietari dei terreni e dai confinanti degli stessi) e incolti, circostanze peraltro confermate dai rilievi fotografici del 7 settembre 2017 e del 20 luglio 2018 estrapolati dalla piattaforma Google Earth.

Non sarebbe stata neppure esibita alcuna documentazione contabile dell’azienda (fatture e relativi registri) sullo svolgimento dell’attività dichiarata (acquisito di prodotti, quali sementi, piantine, concimi, materiale di consumo, fatture di vendita e altro). In più i mezzi agricoli sarebbero risultati assenti. L’avviso di conclusione arreca la firma del sostituto procuratore Massimiliano Carducci. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Federica Filoni e Antonio Palumbo.