Perde il controllo della sua auto, che si ribalta a bordo strada, e lui finisce in ospedale

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L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, attorno alle 15.30, lungo la strada provinciale, che da Monteroni di Lecce conduce a Porto Cesareo.

Forse per un malore improvviso o a causa di una distrazione alla guida della sua Lancia Musa, un 24enne leccese ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura è quindi finita fuori strada, ribaltandosi. L’impatto è stato violento e il giovane è rimasto ferito.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito dato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al 24enne, che è stato poi portato, in codice rosso, al “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto anche i carabinieri di Lecce per eseguire i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che fortunatamente non ha provocato altri feriti o danni.