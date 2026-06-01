Anziana cade in chiesa, durante la cerimonia della cresima del nipote, e finisce in Rianimazione

Surbo (Lecce) – Cade in chiesa, durante la celebrazione della Cresima del nipote, e finisce nel reparto di Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, all’interno della chiesa matrice di Surbo. Sfortunata protagonista un’anziana di 75 anni del posto, che si trovava vicino all’altare, quando è caduta – forse per un improvviso malore – dagli scalini, battendo violentemente la testa.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi perché le i presenti hanno prestato i primi soccorsi all’anziana, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118, che hanno poi condotto la 75enne, in codice rosso, al Fazzi.