Donna 90enne morta da diversi giorni e trovata in casa, con i familiari, dopo la segnalazione ai carabinieri

Villa Convento (Lecce-Novoli) – Sarebbe morta per cause naturali, già da diversi giorni, ma i familiari – il marito e le due figlie – l’hanno tenuta in casa, senza denunciarne il decesso.

Una vicenda tanto tragica quanto incredibile, se non fosse tristemente vera, quella scoperta questa mattina a Villa Convento, piccolo centro abitato a metà tra i Comuni di Lecce e Novoli.

A far emergere la storia una segnalazione dei vicini della famiglia della donna, un’anziana 90enne. Dall’appartamento situato in via Verdi, infatti, avevano avvertito provenire cattivi odori. Così sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Novoli e i militari, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita della donna, disteso in camera da letto. La salma era già in uno stato di decomposizione, ragion per cui si pensa che la morte possa risalire ad almeno 4-5 giorni prima.

Pare che i familiari, che vivono in una situazione di precarietà, non si fossero resi conto della gravità di quanto accaduto. Ecco perché si sono subito attivate le procedure di assistenza sociale da parte del Comune di Novoli.

Al marito e alle due figlie della donna deceduta è stata trovata una sistemazione temporanea in modo da poter sanificare l’appartamento di Villa Convento, dopo aver fatto portare la salma presso la Camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.