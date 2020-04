LECCE – L’ulteriore estensione del “lockdown” dal 3 aprile al 03maggio, comunicata dal Presidente del Consiglio Conte sta provocando molte reazioni nella nostra comunità. ICoordinatori Provinciali di ITALIA VIVA, Ada FIORE e Massimo TOMAI, ricordano che i dati economici sono disastrosi e il PIL della nostra nazione risulta a -9,1 %, confermando che se non si avvia immediatamente una discussione seria sulla RIPARTENZA non riusciremo a risollevarci.

“La salute dei cittadini è la priorità, ma in questo momento la Politica ha il dovere di proporre soluzioni, idee e prospettive al fine di consentirci di riprogrammare la nostra vita.

In questo periodo tutti i settori sono in crisi, ma per noi Pugliesi, è inevitabile iniziare una discussione sul comparto TURISTICO.

La stagione estiva 2019 ha consegnato alla nostra Regione un successo con 15,5 milioni di presenze, un ‘incoming internazionale’ che dall’anno 2015 è cresciuto del +60% e un significativo indotto che inizia ad Aprile e termina nel mese di Novembre.

Il Turismo impatta per 6,5 mld sui consumi finali, la filiera turistica Pugliese offre lavoro a 135.000 addetti e 52.000 imprese (32% del totale). Nel Salento ci sono 2.608 strutture turistiche e tra le 20 maggiori località più visitate in Puglia 7 sono nella Provincia di Lecce. [Fonte: ISTAT e Osservatorio Turistico Regionale]

Si stima che circa il 9% del PIL complessivo Pugliese appartenga al settore turistico, milioni di Euro a rischio che potrebbero essere perduti se non si pone rimedio immediatamente.

In tutti questi anni le nostre comunità hanno fatto investimenti pubblici e privati, per consentire alla Puglia un nuovo settore di sviluppo una nuova idea di crescita, basata non solo sulle bellezze naturali, ma anche sui servizi, ospitalità e valorizzazione delle tradizioni storico-culturali.

In questo delicato settore, non ci può essere improvvisazione, le attività vanno preparate per tempo e gestite al meglio, per garantire ottimi risultati nella “customer satisfaction”.

Ad esempio, molte Regioni Italiane hanno dato il via libera per l’attività di ristrutturazione e cura degli stabilimenti balneari, dell’adeguamento delle strutture e delle spiagge. “Sono le prime regioni a guardare avanti ” – riporta Repubblica e le elenca: Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia.

“E la Puglia?”

Noi che abbiamo puntato tutto sul turismo, soprattutto balneare? Possiamo continuare a lasciare in sospeso questo importante settore?

Crediamo sia quanto mai urgente accelerare ogni azione possibile e necessaria, in vista di una ripresa che non può assolutamente trovarci impreparati”.