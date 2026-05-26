Ada Fiore torna alla guida di Corigliano, riconfermato Gianfranco Melcarne a Gagliano. A Sogliano Polimeno è sindaco

CORIGLIANO D’OTRANTO – “Sono ‘tornAda’”, scrive su un post di whatsapp Ada Fiore. È un ritorno inaspettato e travolgente. Vince lei la sfida con Andrea Coccioli e scompare la candidata della sindaca uscente Dina Manti al terzo posto. Ecco i risultati: Ada Fiore totalizza 1442 voti (8 seggi), con il 38,37%; Andrea Coccioli si arresta al 36,67%, con 1378 voti e due seggi da incassare; gli stessi seggi che toccano a Emanuala Costantini, che totalizza il 24,96%, pari a 938 voti. Fondamentalmente si tratta di tre candidati che hanno sempre orbitato nella sinistra moderata e progressista. Anche se a sostenere Ada Fiore, questa volta, c’erano anche alcuni esponenti di sensibilità politiche molto diverse.

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Gianfranco Melcarne è stato riconfermato sindaco a Gagliano del Capo con il 51,93% (1537 voti e 8 seggi totali). Allo sfidante, Riccardo Monteduro, non è bastato riunire tutte le opposizioni: si è fermato a 1423 voti, il 48,07%, per un totale di 4 seggi.

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

La sfida a 3 a Sogliano Cavour si conclude con la vittoria di Angelo Polimeno, che totalizza il 50,10% (1237 voti e 8 seggi totali). Giuseppina Nuzzaci si ferma a 44,80% (1106 voti e 4 seggi). Vincenzo Zuccaro, col suo 5,10% non acquisisce seggi (sono 126 i voti totalizzati).