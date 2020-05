PUGLIA – Anche Dario Stefano, senatore del PD, è preoccupato per quello che sta accadendo all’agricoltura pugliese: essendo un ex assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, c’è da credergli:

“Purtroppo la notizia che non volevamo è arrivata. Con seria preoccupazione apprendiamo della sentenza con cui il Tar ha annullato la graduatoria della misura 4.1.A del Piano di Sviluppo rurale. Un altro grave danno per la nostra agricoltura”.

“Con questa sentenza – prosegue Stefàno – di fatto viene meno l’efficacia di uno strumento, il Psr 2014/2020, che poteva invece, anzi doveva, rilanciare gli investimenti in agricoltura. La sottomisura in oggetto, la 4.1.A, che sostiene investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate, con oltre 182 milioni di euro di dotazione, era infatti fra le più importanti di tutta la programmazione”.

“Purtroppo – continua il senatore salentino – era prevedibile un tale epilogo, come più volte denunciato, a causa di un indice di performance così strutturato, ma anche per le innumerevoli occasioni di confronto e approfondimento offerte che non state mai colte dal presidente Emiliano. Ci costa dover affermare che il presidente della Regione dovrebbe prendere atto della sua sindrome di Aristotele: il voler avere ragioni a tutti i costi, questa volta è costato davvero un prezzo troppo alto”. “Spiace molto – conclude Stefàno – e anzi fa proprio rabbia assistere all’ennesima batosta che cade sul nostro sistema agricolo”.

“Con la sentenza pubblicata oggi il TAR di Bari sembra aver messo definitivamente fine (salvo impugnative d’appello da parte della Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato) alla telenovela della graduatoria della misura 4.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e cioè alla misura di sostegno che, per l’entità del finanziamento previsto e per il target della stessa (sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate), è certamente una delle più rilevanti per il settore agricolo pugliese, tanto più in questo particolare momento storico. La sentenza pubblicata oggi è l’ennesima sonora bocciatura per la Regione”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Puglia in seguito alla sentenza del Tar di Bari che ha accolto il ricorso di alcune aziende disponendo l’annullamento della graduatoria per la misura 4.1.A.

Le bacchettate per Emiliano sono bipartisan. Il Movimento 5 Stelle è furibondo: “I Giudici amministrativi baresi – spiegano i pentastellati – hanno confermato l’illegittimità del criterio adoperato dall’Autorità di Gestione del PSR per la valutazione dell’indice di performance economica (I.P.E.) delle aziende partecipanti. Più nel dettaglio, il TAR ha ritenuto che il criterio scelto per l’attribuzione del conseguente punteggio, al fine dell’utile collocamento in graduatoria, fosse del tutto inattendibile in quanto basato su mere auto-dichiarazioni dei concorrenti, non oggetto di preventiva verifica; verifica che, invece, è rimessa addirittura alla successiva fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa e cioè ad una fase in cui una cospicua parte delle aziende aspiranti ai benefici sarebbe già stata esclusa sulla base proprio di una selezione ancorata a mere auto-dichiarazioni (non verificate). Ma c’è di più. Il dubbio che abbiamo sollevato in più occasioni, ultima in un’interrogazione dello scorso luglio, che il modus operandi regionale potesse produrre una clamorosa disparità di trattamento tra i partecipanti e l’effetto abnorme di escludere imprese che avevano dichiarato un indice I.P.E. più aderente alla realtà, è stato confermato dalla stessa Regione in una relazione, depositata proprio innanzi al TAR Bari, nella quale si legge che addirittura il 73,2% dei concorrenti ammessi ha presentato dati aziendali non conformi. E peraltro, nonostante il TAR, in conseguenza proprio di tale presa d’atto regionale, abbia disposto la verifica di tutte le domande presentate, la Regione ha proceduto a ricalcolare soltanto quelle già ammesse alla fase successiva, di fatto aggirando l’ordine del Giudice Amministrativo, come lo stesso riconosce in sentenza. A questo punto auspichiamo che la Regione prenda atto dei gravi errori commessi e inverta completamente la rotta su una gestione del PSR che definire fallimentare è fin troppo generoso”.

PSR, GRUPPO FI: “SENTENZA DEL TAR È SONORA BOCCIATURA DI EMILIANO. PRESIDENTE HA DISTRUTTO MONDO AGRICOLO”

Nota dei consiglieri del Gruppo di Fi Nino Marmo, Giandiego Gatta, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Una sonora bocciatura per il presidente Emiliano che ha distrutto il mondo agricolo e questo ci dispiace non poco: il Tar ha annullato la graduatoria della misura più importante del Piano di Sviluppo Rurale, la 4.1 A. Quasi 183 milioni di euro bloccati perché la Giunta regionale ha fallito e bisogna dirlo con chiarezza perché è un dato oggettivo. Ci sono agricoltori che hanno effettuato investimenti ingentissimi, facendo fede sulle risorse del PSR, e a causa della pessima gestione della Giunta regionale tutto si trasformerà in un contenzioso lunghissimo con conseguenti richieste di risarcimento danni a carico della Regione. Tutto perché qualcuno ha sbagliato e lo ha fatto nonostante i nostri appelli, le nostre segnalazioni, i nostri campanelli d’allarme suonati senza successo. Il presidente Emiliano, come al solito, non ha voluto ascoltare nessuno e ha percorso questa strada dritto verso il disastro, senza un piano alternativo per uscire dall’impasse. Oggi, dinanzi a un danno irreparabile, Emiliano dovrebbe scusarsi con tutti gli agricoltori beffati: siamo già l’ultima Regione d’Italia per la spesa del Psr e siamo anche quella che l’ha fatto peggio di tutte le altre. Siamo vicini a tutto il mondo agricolo che ora patisce l’azione di una Giunta regionale incapace e che ignora il buon governo e la buona amministrazione”.

AGRICOLTURA, FITTO: LA GIORNATA NERA DELLA PUGLIA TRA TAR ED AGEA. EMILIANO SU CHI SCARICHERA’ LA COLPA?

Dichiarazione del co-presidente gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto: “Ennesima GIORNATA NERA per l’agricoltura pugliese già profondamente in crisi.

“Da una parte il TAR ha annullato la graduatoria della misura 4.1.A del PSR, il capitolo più importante e quello con più risorse che determinerà un enorme contenzioso con investimenti per milioni di euro che ora sono senza nessuna copertura giuridica; dall’altra sempre oggi l’AGEA ha pubblicato la tabella con i dati dell’avanzamento della spesa del PSR. Anche per aprile la Puglia continua a essere l’ultima Regione in Italia per utilizzo fondi nazionali ed europei. Con una spesa pari al 31,26% la Puglia è notevolmente inferiore sia alla media nazionale al 46,30% che a quella delle Regioni meno sviluppate al 40,89%.

“Un’ennesima mazzata sul mondo agricolo pugliese che sperava proprio in questi aiuti per provare, ancor di più in questa drammatica fase, a risollevare le proprie aziende da una crisi che li sta portando sull’orlo del fallimento .

“La domanda al presidente Emiliano è d’obbligo: cosa ne pensa? Di chi è la colpa questa volta? Di Agea e del Tar? Comprendo che, nei ritagli di tempo, Emiliano si dedichi, come fossero due hobby, alla Sanità ed all’ Agricoltura, tanto da non ritenere necessario nominare gli assessori da molto tempo (anche questo caso unico in Italia) ma di fronte ad un disastro di questa portata qual è la risposta? L’ennesima comparsata in televisione…”

PSR Puglia: Caroppo (LEGA), dopo Xylella ennessimo pasticcio senza precedenti, governo Emiliano finisca il prima possibile