Mascherine nei luoghi chiusi, distanziamento sociale di almeno un metro, mani sempre pulite, sanificazione degli ambienti, porte d’ingresso e porte d’uscita distinte e separate negli edifici. I virologi ci chiedono di non abbassare la guardia, il virus intanto clinicamente è scomparso.

Ma questo Covid che in primavera ci ha fatto sentire in un girone dell’inferno e ci ha costretto a stare barricati in casa c’e o è sparito? Lo abbiamo chiesto al virologo e scrittore Piero Grima, già docente di Microbiologia all’università di Lecce (oggi del Salento)

“Come ormai tutti sanno Sars-Cov 2, protagonista virale di questa pandemia, è un virus a RNA. Cosa vuol dire; che nella trasmissione è molto veloce e questa velocità lo espone a dei mutamenti. Per rispondere a questa domanda è utile ricordare come il virus entra nell’organismo ospite. Il virus ha quelle famose spigole o spuntoni (spike), sono prolungamenti che si legano a un recettore chiamato ACE2 che si trova nelle cellule bronchiali. Questo è un legame proteico, la spigola termina con una proteina che si aggancia, tipo incastro, con il recettore che si trova sulla cellula bronchiale. E ora vengo alla risposta alla domanda “Il virus c’è o è sparito”, gli studi hanno dimostrato che con il passare dei giorni, del tempo, la proteina che si trova sulla spigola cambia e si ha una mutazione recettoriale, per cui non tutti i virus raggiungono il bersaglio, ma solo quello che ha una mutazione compatibile con le cellule bronchiale”

Quindi, in soldoni, significa che il virus c’è, ma che non trova più la compatibilità per “agganciarsi” alle nostre cellule?

“Esatto. Il virus c’è, esiste, quello che è cambiato il legame recettoriale tra la sua spigola con la proteina corrispondente, proteina che si trova nelle cellule bronchiali”.

Perché in alcuni paesi, come nel sud America, continua a mietere così tante vittime?

“Perché non si è ancora verificata questa incompatibilità recettoriale che invece si è verificata da noi. I virus cambiano il loro comportamento in modo imprevedibile. Ci sono sicuramente delle mutazioni e questo ce lo confermeranno i laboratori e i musicisti, perché c’è uno studio sulla sinfonia del virus Covid. Io l’ho ascoltata, è bellissima”.

Almeno quella… Ma come una sinfonia ci può aiutare?

“L’assetto genetico del virus è formato da una sequenza di proteine. A ogni aminoacido gli studiosi del Dipartimento di Scienza e ingegneria dei materiali del M.I.T. di Boston hanno associato una nota musicale e alla fine è venuta fuori la sinfonia del Covid. Questa sinfonia ci permette di apprezzare con l’orecchio le mutazioni”

Quindi sono state tradotte in accordi le catene di aminoacidi che hanno dato origine a una melodia la cui variazione ci indicherà i mutamenti del virus?

“Proprio così, si chiama sonificazione, è una tecnica a supporto della scienza anche in altri campi”.

Quindi, come abbiamo detto, è possibile che il virus muti o sia mutato, non solo nella capacità di infettare, come abbiamo spiegato. Cosa dobbiamo aspettarci per l’autunno e l’inverno?

“Per via della presenza abituale del virus influenzale stagionale in inverno, c’è la possibilità che i due virus si incontrino all’interno di un organismo. Cioè è possibile che io venga infettato sia dal virus dell’influenza sia da quello da coronavirus, quindi ho due ospiti”.

Può verificarsi una specie di unione dei due virus?

“Sì, può accadere. Si chiama virus chimera, si forma un unico genoma virale da due genomi diversi, questa ricombinazione genetica non può essere prevedibile”.

Qual è la possibile soluzione in assenza del vaccino?

“Non abbiamo il vaccino per il Sars-Cov 2, ma avremo il vaccino per l’influenza stagionale. Mi piego meglio, quando verrà l’influenza stagionale come si farà a stabilire cosa è? E’ evidente che il medico sarà in difficoltà. Vaccinandoci per l’influenza potremo andare per esclusione. Solo che queste sono procedure che si dovrebbero stabilire già da ora, mentre invece mi accorgo che ciò non sta avvenendo. Il presidente Emiliano, il professore Lopalco, il direttore della Asl di Lecce Rollo, avrebbero già dovuto, ognuno nell’esercizio delle funzioni e nei poteri delle cariche che rivestono, darci delle indicazioni. Attendiamo fiduciosi.

I sintomi dell’infezione da coronavirus sono molto simili a quelli influenzali, ci sono dei segni, sintomi primi, che ci fanno comprendere che lo stato di malessere è riconducibile al Sars-Cov2?

“Sì, ci sono. Il ricettore ACE2 si trova come abbiamo detto nei bronchi, ma non solo; si trova anche al livello cerebrale, infatti uno dei segni che ci si è infettati è la perdita dell’olfatto. Il virus quando entra nel naso, passa all’interno della base del cranio dove c’è la lamina cribrosa, attraverso cui escono dal cervello le piccole terminazione nervose che consentono di apprezzare gli odori. Se il virus viene inalato in una certa quantità, ed ecco perché sono importanti le mascherine, si perde l’olfatto. I recettori ACE2 nel nostro organismo si trovano anche nel fegato e nell’intestino, ecco perché alcuni pazienti hanno sviluppato problemi di dissenteria”.

Sono stati mesi molto lunghi in cui siamo stati costretti ad essere chiusi in casa, lei è anche uno scrittore, ha pensato di dedicare un libro a questo protagonista della pandemia?

“Certo che sì, il mio libro è pronto ed è già stato consegnato all’editore Livio Muci, di Besa editrice. Sono 250 pagine sul Sars-Cov2 in tutti i suoi aspetti, dallo studio cinese dei pipistrelli a oggi. Il titolo dovrebbe essere “Le malattie da coronavirus”, ma ci sto ancora pensando. Uscirà a settembre, prima dell’autunno. Chissà, potrebbe essere d’aiuto” (sorride)