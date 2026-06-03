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Trasporto scolastico, pre e post e mensa, da oggi via alle iscrizioni

È possibile anche prenotare i libri di testo della scuola primaria per il prossimo anno scolastico

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