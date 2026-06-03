Trasporto scolastico, pre e post e mensa, da oggi via alle iscrizioni

NARDO’ (Lecce) – A partire da oggi sono aperte le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, pre e post scuola e refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027.

Gli interessati possono presentare istanza dal link https://cittadino.omnibussolution.it/login/nardo (raggiungibile anche dal banner “Servizi Scolastici” sulla homepage del sito dell’ente). Dopo l’accesso con Spid, basterà cliccare sull’avviso “iscrizioni online” e compilare i campi richiesti.

Per quanto riguarda il trasporto, le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 13 luglio. Il servizio è rivolto agli alunni residenti nelle marine e nelle zone extraurbane del territorio di Nardò frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e il biennio della scuola secondaria di II grado fino al compimento dei 16 anni (Il servizio è garantito anche agli alunni residenti a Boncore, frequentanti l’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo). Sono ammessi al servizio, a prescindere dalla zona di residenza, gli alunni diversamente abili. Altre informazioni (anche relative ai costi e alle modalità di pagamento) sono disponibili sul testo integrale dell’avviso, disponibile al link https://shorturl.at/jQEO5.

Anche per quanto riguarda il pre e post scuola, le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 13 luglio. Il servizio è gratuito e consiste nella sorveglianza, custodia e intrattenimento ludico-ricreativo degli alunni frequentanti la scuola primaria le cui famiglie, per motivi diversi, abbiano la necessità di lasciare i propri figli nei plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni e/o dopo la fine delle stesse. Altre informazioni sono disponibili sul testo integrale dell’avviso, disponibile anch’esso al link https://shorturl.at/jQEO5.

Infine, per quanto riguarda la refezione scolastica, è utile ricordare che è necessario compilare la domanda di iscrizione al servizio solo in caso di prima iscrizione dell’alunno al servizio e di nuova iscrizione a seguito di rinuncia al servizio negli anni scolastici precedenti. Chi è già iscritto e intende continuare ad usufruire del servizio non deve compilare la domanda. Le famiglie contribuiscono al costo del servizio in base al valore dell’ISEE. È importante segnalare, allegando alla domanda di iscrizione idoneo certificato medico, eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dell’alunno al fine di poter predisporre un piano alimentare personalizzato. Su richiesta del genitore è possibile anche somministrare diete etico/religiose. Altre informazioni sono disponibili sul testo integrale dell’avviso, disponibile sempre al link https://shorturl.at/jQEO5.

È possibile richiedere altre informazioni contattando direttamente l’ufficio Istruzione ai numeri di telefono 0833 838426/27 o all’indirizzo di posta elettronica scuola@comune.nardo.le.it.

Da oggi, inoltre, è possibile prenotare i libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria nell’anno scolastico 2026/2027. Ci si può recare presso una cartolibreria convenzionata di fiducia ed effettuare l’ordine dei libri sulla base della classe di frequenza. Sarà l’esercente a prendere in carico la richiesta, eseguendo l’operazione tramite il software Freebook. Gli esercenti convenzionati sono GioKids (via Medaglie D’Oro, 30), L’Erba Voglio (via Strafella, 13), Belli e Monelli (via E. Fermi, 56), Infomedia (via XXV Luglio, 18), Leon (via don Milani, 10), 2C di Colella Giovanni Fabio (via Principi di Savoia, 11). In alternativa, si può effettuare l’ordine direttamente dal link https://server6.acmeitalia.it/GCL/Nardo/login.asp accedendo tramite il codice fiscale dell’alunno. Una volta effettuato l’accesso, compariranno i dati dell’alunno precaricati. Si dovrà, poi, inserire un proprio recapito telefonico, se non già esistente, selezionare il libro di religione/alternativa qualora se ne abbia la necessità e scegliere la cartolibreria convenzionata presso la quale ritirare i libri. Una volta effettuato l’ordine, il genitore sarà contattato dall’esercente prescelto. Il sistema impedirà di effettuare un nuovo ordine presso un altro cartolibraio qualora sia già presente una prenotazione attiva per lo stesso alunno.

Altri dettagli sono disponibili al link https://shorturl.at/L7KZB. Anche per i libri di testo, è possibile richiedere altre informazioni contattando direttamente l’ufficio Istruzione ai numeri di telefono 0833 838426/27 o all’indirizzo di posta elettronica scuola@comune.nardo.le.it.