Minerva: “Maggioranza compatta attorno al presidente. Pronti a rafforzare l’azione di governo con nuove riforme per la Puglia”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico si è riunito per definire le priorità politiche e legislative dei prossimi mesi confermando piena sintonia con il presidente della Giunta regionale e con l’intera coalizione di maggioranza.

“Dal confronto interno è emersa con chiarezza una volontà condivisa: rafforzare ulteriormente l’azione di governo regionale e accompagnare questa nuova fase con un forte impulso politico e legislativo. Attorno al presidente c’è una maggioranza coesa, consapevole delle sfide che la Puglia ha davanti e determinata a dare risposte concrete ai cittadini”, ha detto il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva.

Nel corso della riunione il gruppo ha definito le principali priorità sulle quali concentrerà il proprio lavoro nelle prossime settimane con l’obiettivo di tradurre in atti concreti gli impegni assunti con i pugliesi.

“Lavoreremo per accelerare l’approvazione di provvedimenti strategici per il futuro della Regione. – ha aggiunto il capogruppo – Dalla gestione sostenibile delle risorse idriche alle politiche per i giovani, dal diritto alla casa fino alla cultura come leva di sviluppo e crescita economica. Vogliamo consolidare una visione di Puglia moderna, competitiva e capace di creare opportunità”.

Tra i dossier figurano la riforma sulla gestione dei pozzi, il rafforzamento degli strumenti di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni, una nuova iniziativa legislativa sul diritto all’abitare e la legge regionale sulla cultura.

“La cultura non è un tema accessorio – ha proseguito – ma una grande politica di sviluppo. Significa sostenere il lavoro culturale, le imprese creative, i talenti, l’innovazione, la crescita delle comunità e l’attrattività dei territori. Allo stesso modo il tema della casa rappresenta oggi una delle emergenze sociali più rilevanti e richiede strumenti nuovi e coraggiosi per garantire opportunità e diritti”.

Il gruppo del Partito Democratico conferma il proprio impegno a sostenere con determinazione il programma del presidente e l’azione della maggioranza contribuendo con proposte e iniziative legislative alla costruzione di una Regione sempre più forte, inclusiva e competitiva.

“La nostra bussola – ha concluso Minerva – resta una sola: migliorare la qualità della vita dei pugliesi. Lavoro, diritti, sostenibilità, giovani, cultura, innovazione e coesione sociale saranno i pilastri della nostra azione. Con unità, responsabilità e spirito di squadra continueremo a dare forza all’azione di governo regionale e a costruire il futuro della Puglia”.