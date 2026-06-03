Al via le fasi finali di Miss Mondo Italia 2026. A Gallipoli Miss in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia

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GALLIPOLI (Lecce) – Partite ufficialmente a Gallipoli, le fasi finali di Miss Mondo Italia 2026, appuntamento che selezionerà la rappresentante italiana alla finale internazionale di Miss World, il concorso di bellezza e talento tra i più prestigiosi e longevi a livello mondiale.

Per il ventiduesimo anno consecutivo, la città ionica ed il network alberghiero Caroli Hotels ospitano la manifestazione, confermandosi punto di riferimento nazionale per uno degli eventi più attesi dell’estate italiana, di fatto la manifestazione che apre l’estate nel Salento. Da oggi e fino al 14 giugno, Gallipoli, la Città Bella per antonomasia, accoglierà 120 concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, protagoniste di un intenso percorso di selezioni, prove e attività dedicate alla valorizzazione del territorio che ospita la kermesse di bellezza.

Il programma delle finali nazionali si svilupperà nell’arco di due settimane, durante le quali le candidate saranno impegnate in appuntamenti istituzionali, iniziative promozionali ed eventi collaterali che contribuiranno a raccontare le eccellenze culturali, paesaggistiche e turistiche della Puglia. Al termine delle diverse prove previste dal regolamento saranno individuate prima le 50 semifinaliste e successivamente le 25 finaliste che accederanno alla serata conclusiva.

La Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026 si svolgerà domenica 14 giugno nella suggestiva cornice dell’Ecoresort Le Sirené, immerso nel Parco Naturale Regionale di Punta Pizzo e affacciato sulle spiagge bianche e sul mare cristallino della costa gallipolina. L’evento assegnerà la corona e la fascia nazionale alla concorrente che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale di Miss World.

La conduzione dello spettacolo finale sarà affidata ad Antonio Mezzancella, artista, autore e volto noto della televisione italiana. Tra gli ospiti annunciati figurano il cantante Valerio Scanu, il violinista Pierpaolo Foti e l’attuale Miss Mondo Italia Sofia Viola.

La manifestazione sarà seguita da numerosi organi di informazione nazionali e regionali e sarà raccontata quotidianamente attraverso i canali digitali e social ufficiali del concorso, contribuendo a promuovere l’immagine di Gallipoli e del Salento presso un vasto pubblico nazionale e internazionale.

Miss Mondo Italia rappresenta la selezione ufficiale italiana per Miss World, competizione che coinvolge oltre cento Paesi e che da decenni costituisce uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla bellezza, al talento e all’impegno sociale. Le finali nazionali, ospitate stabilmente a Gallipoli, si confermano un importante volano di promozione territoriale e un evento capace di inaugurare simbolicamente la stagione estiva pugliese.

La storia del concorso

Com’è noto Miss Mondo Italia è il concorso ufficiale per la selezione della rappresentante italiana a Miss World, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, cui partecipano più di 100 paesi con un seguito di oltre due miliardi di persone. Una manifestazione che interessa l’intero territorio italiano, con una copertura totale delle venti regioni, nelle quali durante l’anno si svolgono le numerose e seguitissime selezioni e finali regionali, che consentono l’accesso alla Finale Nazionale in programma durante la bella stagione a Gallipoli, località balneare di tendenza e meta tra le più gettonate del turismo europeo. Le finali di Miss Mondo, negli anni sono state presentate da artisti di calibro nazionale, da Stefano De Martino a Enzo Iacchetti da Paolo Ruffini a Giorgia Palmas, registrando peraltro la partecipazione di numerosi ospiti, attori, cantanti e musicisti di caratura nazionale ed internazionale.