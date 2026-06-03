Pronta la terza edizione de La Neretina, dal 19 al 21 giugno tre giorni di cultura e dibattiti alla Villa Comunale

NARDO‘ (Lecce) – Dal 19 al 21 giugno la splendida cornice della Villa Comunale di Nardò ospiterà la terza edizione de La Neretina. Festival della Cultura Controcorrente, una rassegna che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama culturale salentino, trasformando la città di Nardò in un punto di riferimento per il confronto delle idee.

Nata nel 2023, la manifestazione ha saputo crescere edizione dopo edizione grazie a una proposta culturale autorevole e identitaria. Oggi La Neretina rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, un contenitore di incontri e riflessioni che dà lustro alla città di Nardò e all’intero territorio salentino. Determinante, sin dal primo giorno, il sostegno istituzionale del Comune di Nardò e della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, che hanno creduto nella forza e nella visione del progetto culturale. In particolare, il sindaco Giuseppe “Pippi” Mellone e l’assessore Pierpaolo Giuri hanno sostenuto la rassegna sin dalla sua nascita, contribuendo alla crescita di un evento che oggi rappresenta un autentico patrimonio culturale per la comunità.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la location: la Villa Comunale di Nardò, cuore elegante e identitario della città, uno spazio dal fascino senza tempo che, immerso nella bellezza architettonica e nell’atmosfera mediterranea del centro storico.

Il programma dell’edizione 2026 si annuncia di assoluto livello. Ad aprire venerdì 19 giugno il festival sarà Francesco Borgonovo, tra i più noti editorialisti italiani, protagonista di un incontro dedicato ai temi dell’attualità e del pensiero contemporaneo attorno al suo volume Aretè. La decadenza e il coraggio (Liberilibri). Grande attesa il sabato per Gennaro Sangiuliano, saggista e già Ministro della Cultura che parlerà del suo ultimo tomo incentrato su Erdogan edito da Mondadori, e per Alessandro Sallusti, firma storica dell’informazione italiana, che dialogherà col giornalista Tgr Rai Puglia Gianluca Veneziani ragionando sulle pagine del testo L’eresia liberale (Rizzoli) scritto proprio dal direttore di Libero.

Domenica 21 giugno, invece, vedrà tra gli ospiti Federico Palmaroli in arte Osho, fenomeno comunicativo e autore satirico capace di raccontare l’Italia con ironia e immediatezza, nelle pagine del libro “Awanagana”. Cronaca surreale di un mondo reale (Rai Libri). Spazio anche alla letteratura e all’approfondimento con Flavio De Marco, che dibatterà sulla figura di Carmelo Bene assieme al sindaco leccese Adriana Poli Bortone, mentre il gran finale verrà affidato a Mino Taveri, volto amatissimo della televisione italiana, protagonista di una serata dedicata allo sport e al racconto del calcio contemporaneo insieme al giornalista neretino Raffaele Pappadà.

Tre giorni intensi di incontri, libri, dialoghi e spettacolo che renderanno Nardò autentica capitale della cultura salentina, confermando La Neretina come un laboratorio permanente di idee e confronto libero, aperto a tutte le sensibilità culturali. La città è pronta ancora una volta ad accogliere pubblico, appassionati e protagonisti del mondo culturale nazionale per un’edizione che si preannuncia straordinaria.