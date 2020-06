ROMA – Il clima è sereno e dialogante, ma l’accordo non si trova per colpa della Campania, dove Forza Italia non ci pensa proprio a cedere la candidatura ai leghisti. Sembrava fatta con un sì di Salvini a Fitto, a condizione di ottenere qualcos’altro, ma le cose non sono andate bene. Il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani è aggiornato a domani. Continua l’impasse sulla scelta dei candidati del centrodestra alle prossime regionali. Il nuovo vertice non dà i risultati sperati: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno deciso di aggiornarsi alle prossime ore. Il segretario leghista non poteva mancare all’audizione del ministro Roberto Speranza, in Senato. Non sono stati risolti i due nodi della Puglia e della Campania: sembrava che la Lega si stesse turando il naso per accettare il candidato di fratelli d’Italia e di Forza Italia, ma in questo nuovo incontro le cose sono andate diversamente. Salvini potrebbe avere cambiato idea anche grazie alla spinta che proviene dei territori, che chiedono cambiamento rispetto a nomi molto noti nella politica. Non c’è voglia di rompere: Lega e Fratelli d’Italia continuano a dialogare, ma non si trova un punto d’incontro su due regioni strategiche. È per questo motivo che le trattative andranno avanti ancora un po’.

Si va avanti perché “manca la quadra” (copyright di Bossi). “Da un lato, c’e’ il muro di FdI e FI attorno ai rispettivi candidati – Raffaele FITTO in PUGLIA e Stefano Caldoro in Campania – dall’altra permarrebbero le perplessita’ leghiste sui due candidati” – riassume l’AGI.