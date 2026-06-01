Irpef, firme e protesta in piazza Mazzini: il centrodestra leccese contro l’aumento deciso dalla Regione

LECCE – Banchetti, raccolta firme e volantini nel cuore della città per dire no all’aumento dell’addizionale Irpef regionale. Ieri sera, in piazza Mazzini, le forze del centrodestra leccese hanno dato vita a una mobilitazione unitaria contro la decisione della Regione Puglia di incrementare la pressione fiscale per far fronte alle difficoltà dei conti della sanità.

All’iniziativa hanno partecipato esponenti e militanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, del nuovo intergruppo consiliare Grande Lecce e del movimento Io Sud che fa capo alla sindaca Adriana Poli Bortone. Per diverse ore i rappresentanti delle forze politiche hanno raccolto adesioni e firme tra i cittadini, trasformando la piazza in un luogo di confronto sulle conseguenze dell’aumento fiscale deciso dall’amministrazione regionale.

Al centro della protesta c’è la convinzione che il peso del disavanzo sanitario non debba essere scaricato sulle famiglie pugliesi. Secondo i promotori, l’aumento dell’Irpef rischia infatti di colpire lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, commercianti e imprese in una fase economica già caratterizzata dall’aumento del costo della vita e dalle difficoltà che molti nuclei familiari stanno affrontando. Per il centrodestra, le criticità della gestione sanitaria regionale non possono tradursi in nuove tasse a carico dei contribuenti.

L’iniziativa è stata presentata come un momento di partecipazione democratica e di presenza sul territorio, con l’obiettivo di dare voce a quanti contestano la scelta della Regione. Nel corso della serata numerosi cittadini si sono fermati ai gazebo per firmare la petizione e confrontarsi con i rappresentanti politici presenti.

La manifestazione si inserisce nel più ampio confronto politico apertosi nelle ultime settimane attorno alla manovra fiscale regionale. Le forze del centrodestra ribadiscono la loro opposizione all’aumento dell’addizionale Irpef e chiedono che vengano individuate soluzioni alternative per affrontare le difficoltà della sanità pugliese senza gravare ulteriormente sui contribuenti. «Difendere il reddito dei pugliesi significa difendere il loro futuro», è il messaggio lanciato dai promotori della mobilitazione, che considerano la raccolta firme il primo passo di una battaglia politica destinata a proseguire anche nei prossimi mesi.