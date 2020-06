PUGLIA – È una curva sempre più decrescente e quella che riguarda il Covid in regione: anche oggi zero tamponi positivi. Il bollettino epidemiologico di oggi, 17 giugno 2020, ci consente di tirare un bel respiro di sollievo. Nonostante le aperture, la movida e le passeggiate al mare tutto sta filando liscio in Puglia. Si registra un decesso a Bari, ma riguarda anziani pazienti già malati da diverso tempo. Nel Leccese i dati sono confortanti: i pochi positivi che spuntano fuori raramente sono asintomatici legati a vecchie situazioni. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 17 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.661 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono risultati casi positivi.

È stato registrato un decesso, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 154.482 test.

3.656 sono i pazienti guariti.

324 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi:

1.488 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

655 nella Provincia di Brindisi

1.164 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.