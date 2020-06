ROMA – Raffaele Fitto è lo sfidante del centrodestra unito contro il governatore uscente Michele Emiliano. Il braccio di ferro interno tra Fratelli d’Italia e Lega è finito. Ci sono stati momenti di grande tensione, ma, come abbiamo scritto la settimana scorsa, Salvini aveva già detto di sì a Raffaele Fitto candidato alla presidenza della regione Puglia, ma mancava l’accordo complessivo su assessori, sindaci e Campania. La Lega, comunque, non poteva tradire un patto già siglato a dicembre: si rischiava la rottura. I leghisti pugliesi, che chiedevano a gran voce il cambiamento, hanno dovuto cedere: ci sono molte chance di vittoria, con il centrosinistra diviso, che candida Scalfarotto contro il governatore uscente, mentre il Movimento 5 Stelle, che a Roma governa col Pd, candida Antonella Laricchia.

Tra l’altro si dividono anche i pentastellati, dopo la fuoriuscita di Mario Conca, che si candida contro la sua ex compagna di gruppo in Consiglio regionale. Il centrodestra può cominciare la campagna elettorale “rovente”, in piena estate, con un ex governatore al comando, dopo 15 anni di centrosinistra al potere. Raffaele Fitto è stato l’ultimo governatore pugliese di centrodestra: fu spodestato da Nichi Vendola e ora è pronto a prendersi la rivincita. Erano mesi che attaccava il governo regionale attuale: lui era pronto da tempo e, secondo alcune indiscrezioni, cominciava già a vagliare le liste. Sapeva che Giorgia Meloni l’avrebbe spuntata, ma la Lega insisteva con Nuccio Altieri e con il cambiamento. A un certo punto, è stata tirata fuori persino un’improbabile ineleggibilità di Fitto. Solo oggi, dopo diversi incontri, è arrivata la scelta definitiva. La Lega ha alzato la posta e ha ottenuto molte garanzie anche in Puglia.