BARI – Antonella Laricchia, candidata presidente del Movimento 5 Stelle, non perde occasione per attaccare Emiliano (oggi sulla doppia preferenza che la regione non ha fatto in tempo, aspettando che intervenisse il Consiglio dei ministri): è praticamente impossibile un’alleanza con il PD. L’unità del centrodestra insieme alla spaccatura nel centrosinistra preoccupa non poco il governatore uscente. Riunire i partiti che orbitano nell’area di governo è solo un sogno: in Puglia si corre divisi anche con Italia Viva. Gli uomini di Emiliano le hanno provate tutte per disinnescare la bomba renziana, ma non c’è stato nulla da fare: Scalfarotto è in campo. Nemmeno i tentativi di agganciare i pentastellati sono andati bene.

Tra l’altro, Antonella Laricchia parte già con una clamorosa frattura interna: l’ex compagno di gruppo, Mario Conca, dopo cinque anni di battaglie con i pentastellati, si candida contro. È stato eliminato dai candidati alle consultazioni online senza nemmeno una telefonata e ora vuol vendere cara la pelle. È per questo motivo che i pentastellati stanno puntando su una lista satellite per far crescere il proprio consenso. La metamorfosi pentastellata continua: come hanno sempre fatto i grandi partiti, anche loro provano a mettere in campo una civica che li affianchi.

LISTA M5S CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONE PUGLIA (LECCE):

Casili Cristian

Antonio Trevisi

Anna Gabriella Mazzeo

Agostino Marottoli

Lucia Igina Borsatti

Mariangela Rizzo

Maurizio Casole

Francesco Giannetta

Luigia Toma

Gabriele D’Agosta

LISTA M5S BRINDISI:

– Gianluca Bozzetti

– Chiara Pizzuto

– Pasquale Cretí

– Emanuela Della Campa

UDC SENZA RUGGERI: ECTOPLASMA O REALTÀ?



A Lecce si è creata un po’ di confusione ieri: Cesa ha assicurato che l’Udc correrà con Fitto, ma Ruggeri che in Puglia è il “padre nobile” dello Scudocrociato ha dichiarato al Corrieresalentino che sarà fedele a Emiliano. Il dubbio resta. Pendinelli potrebbe seguire i centristi, ma solo in sintonia e con l’appoggio di Salvatore Ruggeri. Dunque, il rebus Udc non è risolto. Inoltre, i centristi in Puglia non sembrano avere la forza per poter fare una lista su base regionale, ma solo di poter inserire dei nomi in una lista che assembri altre aree, come è stato fatto con Italia in Comune. La politica dei “due forni” di andreottiana memoria va avanti, ma adesso i voti non sono quelli di un tempo.