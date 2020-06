TAURISANO (Lecce) – Ha ammesso di aver custodito la pistola Beretta modello 34 calibro 22 e 56 proiettili dello stesso calibro per difendersi perché vittima, in passato, di atti intimidatori quali l’incendio dei propri mezzi e una presunta concussione da parte di un responsabile dell’Ufficio Tecnico di Taurisano. Si è giustificato così, nel corso dell’udienza di convalida, Patrizio Palma, il 56enne di Taurisano, arrestato giovedì mattina dopo una perquisizione effettuata dai carabinieri. Il gip Giulia Proto, pur convalidando l’arresto, ha scarcerato l’uomo che dovrà rispettare il solo obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria ogni giorno.

Per il giudice, pur non risultando credibili le modalità di ritrovamento (Palma ha raccontato di aver trovato l’arma in un terreno) ha dimostrato una leale collaborazione con gli inquirenti. In più i fatti intimidatori risultano verificabili grazie alle dichiarazioni del suo avvocato Irene Chiffi (in sostituzione di Giovanni Chiffi) che ha confermato che il concussore è stato condannato in via definitiva. E alla luce del fatto che il 56enne è un soggetto sostanzialmente incensurato è stato rimesso in libertà.

Ad eseguire la perquisizione erano stati i carabinieri del Norm della compagnia di Casarano, insieme ai militari dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Puglia e del Nucleo cinofili di Modugno. Gli uomini dell’Arma hanno effettuato un approfondito controllo del deposito di sua proprietà dove custoidiva mezzi e attrezzi da lavoro. Passando al setaccio un autocarro Fiat, i militari hanno scovato una pistola marca “Beretta” modello 34 calibro 22 e 56 proiettili dello stesso calibro, nascosti nella parte sottostante il veicolo, custoditi in una valigetta. E per l’uomo erano così scattati i domiciliari.