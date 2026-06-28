Tragedia a Copertino: perde il controllo dello scooter, muore 44enne

Tragico incidente nella notte a Copertino. Emanuele Leo, 44enne del posto, ha perso la vita in seguito al terribile schianto avvenuto intorno all’ 1 mentre viaggiava in sella al suo scooter Yamaha T max lungo via Sanzio, nel quartiere Casole a Copertino.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale tenenza, intervenuti sul posto per i rilievi del caso insieme ai colleghi del Norm di Gallipoli . Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il centauro abbia perso il controllo della sua due ruote rovinando violentemente sull’asfalto.

Sbalzato di sella, il suo corpo è terminato rovinosamente a diversi metri dall’impatto, dove è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, però, per il 44enne non c’era già più nulla da fare.

Nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Gli accertamenti dei militari per chiarire la dinamica dell’accaduto sono in corso.