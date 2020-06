LECCE – I “big” della politica leccese scenderanno quasi tutti in campo: c’è il treno delle regionali, che ultimamente passa ogni 5 anni, per essere parte della classe dirigente pugliese. È come se il tempo non fosse mai passato: si ripropone la sfida tra Sergio Blasi, Ernesto Abaterusso (che si candida in Senso Civico) e Loredana Capone: quest’ultima non fu eletta, nonostante i 12 mila voti, ma fu ripescata da Michele Emiliano per fare l’assessore. Gli altri due, i consiglieri più votati in Puglia, nonostante all’epoca militassero nel Pd, rimasero a bocca asciutta (totalizzarono circa 16 mila voti a testa: qualcuno di meno per Abaterusso). Flavio Fasano, ex sindaco di Gallipoli e Gino Calò si potrebbero candidare con Senso Civico. Paolo Pellegrino, consigliere uscente, Luigi Mazzei, segretario provinciale di Puglia Popolare, Mario Romano, Giancarlo Russo e Piero Caretto sono i leccesi candidati nella lista Italia in Comune.

Intanto la candidatura di Donato Metallo, sindaco di Racale potrebbe interferire non poco tra i voti dell’assessore al Turismo pugliese, Loredana Capone. Si candida anche l’assessore uscente alla Formazione Sebastiano Leo, anche se non potrà contare sul sostegno dell’amministrazione di Sandrina Schito a Copertino. C’è molta attenzione sulle mosse di Alessandro Delli Noci, che sarà candidato nella lista del presidente Emiliano, e potrebbe tirar via qualche voto al Pd. Il segretario Ippazio Stefano non si candida più: ha cambiato idea. Invece, nel Movimento 5 Stelle, che corre con la candidatura autonoma di Laricchia, ci sarà Cristian Casili: i pentastellati sono indeboliti dalla candidatura a presidente di Mario Conca.

IL REBUS UDC

L’Udc correrà a destra senza il senatore Salvatore Ruggeri. “Ho governato con Michele Emiliano e sarò leale con lui. Lo sosterrò alle regionali” – dichiara l’assessore al Welfare della Puglia. Ma cos’è lo Scudocrociato nel Salento senza l’ex senatore Ruggeri? Intanto da Roma arriva l’annuncio che si corre con Fitto. Ma con quali candidati? Lorenzo Cesa chiarisce che l’UDC-Federazioni democratiche cristiane sosterrà il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto.

“Coerentemente con la decisione già presa in tutte le Regioni chiamate al voto a settembre – annuncia il segretario nazionale, Lorenzo Cesa – l’UDC è pronta a sostenere in Puglia il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto. Consideriamo la sua una candidatura autorevole e competente, per questo e a suo sostegno presenteremo una nostra lista”.

“Ringrazio l’Udc -Federazione democratiche-cristiane e Lorenzo Cesa – risponde Raffaele Fitto – per la fiducia accordatami. Avere nella coalizione, da me guidata, anche il simbolo dell’UDC è per me motivo di grande soddisfazione. Insieme faremo questa campagna elettorale condividendo non solo candidati, ma anche contenuti programmatici, a cominciare dalle Politiche per la Famiglia”.

IL CENTRODESTRA UNITO CON RAFFAELE FITTO

La candidatura di Fitto, subito dopo la spaccatura del centro sinistra determinata dalla corsa di Scalfarotto, ha galvanizzato il centrodestra, che lavora senza sosta sulle liste. I nomi di Forza Italia circolano già da tempo: la novità è che in campo potrebbe esserci il segretario provinciale Paride Mazzotta. Gli altri sono Aldo Aloisi, leader di Azzurro Popolare, Carlo Chiuri, ex sindaco di Tricase, Antonio Buccoliero, ex consigliere regionale, la sindacalista e segretaria di Nardò Paola Mita. Sembra che Antonio Barba, invece, non abbia intenzione di candidarsi e nemmeno Gaetano Messuti. Nella lista del presidente potrebbe candidarsi il noto imprenditore Antonio Raone, che però viene corteggiato anche da Emiliano. Nella lista di Fitto anche Mario Pendinelli, deluso dal centrosinistra. Al lavoro anche la Lega per la sua lista che fare scendere in campo l’editore Paolo Pagliaro, il segretario provinciale Gianni De Blasi, l’ex sindaco di Squinzano Mino Miccoli, il sindaco di Nociglia Massimo Martella. Possibili candidati leghisti anche Dell’Angelo Custode e altri imprenditori, ma non Toti Di Mattina. I big non mancano in Fratelli D’Italia dove scendono in campo tanti ex sindaci Antonio Gabellone, Renato Stabile e anche Saverio Congedo. In forse la candidatura di Andrea Guido. La corsa è già cominciata: i candidati lavorano già da tempo. Nel centrodestra la sfida interna è importante perché potrebbero cambiare leadership ed equilibri.