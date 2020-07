Il successo contro la Lazio ha dato al Lecce non solo tre punti, ma ha rappresentato anche un’importante iniezione di fiducia. Il risultato è stato (finalmente) la cartina al tornasole della prestazione della squadra e questo ha confermato che la strada è quella giusta e che, continuando a insistere su alcuni aspetti imprescindibili per Fabio Liverani, il Lecce può mettere in difficoltà chiunque. Ma allora qual è il modo per non dimenticarlo mentre si è disposti sul rettangolo verde?

Mettere i giocatori in campo, mai come in questo periodo, è come posizionarli su uno scacchiere, osservare bene ciò che accade mentre ci si confronta con l’avversario e fare le mosse giuste, cercando di prevedere le sue e provando a fare quelle scelte che permettono lo scacco matto. Il tempo a disposizione è poco, ma l’impegno che bisogna metterci è tanto. Mancano sette giornate alla fine del campionato e si dovranno giocare in tre settimane. Bisogna spingere fino al 2 agosto, la parola d’ordine è una sola: concentrazione. Liverani lo sottolinea

“In una partita ci sono varie partite, lo dico sempre ai ragazzi; c’è il momento che puoi comandare, c’è il momento che devi subire, c’è il momento che puoi ripartire. Con la Lazio abbiamo anche avuto un pizzico di fortuna che non avevamo avuto in altri episodi, però abbiamo analizzato la gara e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Poi da una parte è stato bravo Gabriel, dall’altra per poco non abbiano rischiato di vanificare un grandissimo primo tempo. La squadra deve rimanere attaccata e deve eliminare, o quanto meno diminuire di molto, le disattenzioni in fase di non possesso e concedere meno occasioni all’avversario, dopo di che sa quello che deve fare e ha le potenzialità per giocare e creare problemi a chiunque”.

Solo attraverso la massima attenzione si potrà avere continuità dei risultati, ora sbagliare può costare caro

“C’era bisogno della scintilla, ma il fuoco ora bisogna tenerlo vivo e ardente, perché le partite cominciano ad essere sempre meno e bisogna fare punti. La strada che dobbiamo avere è quella della continuità della prestazione ma soprattutto del risultato in questo momento. Il risultato bisogna volerlo, bisogna rimanere attaccati, bisogna portare a casa punti perché poi si sommano e cominciano ad avere grande valore. E’ necessario acquisire la consapevolezza che la squadra può vincere, può pareggiare; insomma ha le qualità per fare punti e noi dobbiamo farlo in tutti i campi nelle prossime sette partite”

Le notizie dall’infermeria

“Deiola in questo momento ci sta mettendo qualcosa di davvero speciale per stare a disposizione, perché ha questo problema (gonalgia al ginocchio destro ndr) che lo condiziona molto, gli dà dolori anche durante gli allenamenti, la sua disponibilità per me è motivo di orgoglio, però i 90 minuti in questo momento non credo siano fattibili per Alessandro. Majer sta trovando la giusta condizione fisica, può diventare una pedina in più, è normale che quando si gioca ogni tre giorni va centellinato anche il suo rientro e la sua progressione per poter fare 90 minuti”. Lapadula sta procedendo bene, però ancora sul campo non ha fatto quasi nulla con la squadra, per dare una data per il suo rientro bisognerà vederlo durante l’allentamento con la squadra. Meccariello ha un problemino al ginocchio e sente ancora dolore, non conosciamo i tempi per il rientro. Per quanto riguarda Rossettini, il suo recupero è più lungo”

In settimana c’è stata un po’ di ansia per il portiere Gabriel che ha dovuto svolgere un differenziato

“Gabriel ha fatto la rifinitura, ha recuperato, stringe i denti insieme a Vigorito, perché anche lui ha un affaticamento. Ogni tre giorni tra tensione e sforzi, è normale che non si può essere al cento per centro. La forza mentale sicuramente fa la differenza. Questi ragazzi mi danno sempre la loro disponibilità, poi sta a me scegliere e cercare di gestirli al meglio”.

Domani c’è il Cagliari, all’andata al Via del Mare finì 2-2, il Lecce riuscì a rimontare sul doppio svantaggio nella ripresa, realizzando due reti a distanza meno di 10 minuti una dall’altra (37′ Lapadula su rigore e 46′ Calderoni). Allora sulla panchina della squadra isolana c’era Maran, oggi c’è Zenga

“Le insidie sono tante, non scordiamoci cha il Cagliari ha concluso il girone di andata con grandi risultati, con grandi prestazioni, con una rosa fatta per provare a fare qualcosa di più della salvezza. E’ un ottimo mix tra giovani importanti e altri giocatori più esperti. Credo che il Cagliari avesse idea di fare un campionato totalmente nella parte sinistra della classifica. Sono ripartiti dopo il lockdown con dei buoni risultati, sono compatti, l’allenatore li mette bene in campo. Li ho visti sia con la Fiorentina che con l’Atalanta, hanno fatto una grandissima partita. Per noi ci sarà da soffrire e da lottare molto. Li rispettiamo, però noi anche abbiamo bisogno di fare punti e quindi dobbiamo fare una partita eccezionale”.