Arma dei Carabinieri, 212 anni di storia e un impegno costante anche nel Salento

Lecce – Non è stata soltanto una cerimonia. È stato il racconto di una storia lunga oltre due secoli che continua a vivere ogni giorno nelle strade, nelle piazze, nelle scuole e nelle case del Salento.

Nella serata del 5 giugno, il chiostro di Palazzo dei Celestini, a Lecce, ha accolto le celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, trasformandosi in un luogo di incontro tra istituzioni, cittadini e rappresentanti di quella comunità che l’Arma accompagna e tutela quotidianamente.

Sotto le insegne illuminate dai colori della Benemerita, autorità civili, militari e religiose, magistrati, amministratori locali, associazioni combattentistiche e cittadini hanno condiviso un momento che ha saputo coniugare memoria e futuro, tradizione e impegno contemporaneo.

La presenza del Prefetto Natalino Manno, dell’Arcivescovo Angelo Panzetta, del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, del presidente della Provincia Fabio Tarantino, del Procuratore Capo della Repubblica e delle numerose autorità intervenute ha conferito alla celebrazione il carattere di una grande testimonianza corale attorno ai valori che da oltre due secoli guidano l’azione dell’Arma dei Carabinieri: servizio, legalità, prossimità e spirito di sacrificio.

Nel suo intervento, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, alla sua prima celebrazione dell’Anniversario dell’Arma in questa veste, ha richiamato il profondo legame che unisce i Carabinieri al territorio salentino, una relazione che affonda le proprie radici nella storia nazionale e che continua a rinnovarsi ogni giorno attraverso la presenza capillare dei militari nelle comunità locali.

Un pensiero particolarmente sentito è stato rivolto ai Caduti dell’Arma, alle Vittime del Dovere, ai due Carabinieri del Comando Provinciale scomparsi nell’ultimo anno e ai giovani assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Carabinieri. Un momento di memoria condivisa che ha ricordato come il servizio alla collettività sia spesso accompagnato da sacrifici profondi e da una responsabilità che attraversa le generazioni.

La cerimonia ha assunto un forte valore simbolico attraverso la presenza dei Gonfaloni della Provincia di Lecce e dei Comuni sede di Compagnia, dei labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Simboli diversi, accomunati da una stessa idea di servizio alla collettività e da un patrimonio di valori che attraversa il tempo.

Il 5 giugno rappresenta una data profondamente significativa per l’Arma. Ricorda infatti il conferimento della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dei Carabinieri per il contributo offerto durante il primo conflitto mondiale. Una memoria che si intreccia con una storia iniziata nel 1814 e che continua oggi attraverso una presenza capillare sul territorio nazionale, espressione concreta di uno Stato vicino ai cittadini.

Tra i passaggi più significativi dell’intervento del Comandante Provinciale vi è stato il richiamo a un concetto di sicurezza che va oltre i numeri e le statistiche. Sicurezza significa certamente protezione, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali, ma significa anche consentire alle persone di vivere serenamente il proprio quotidiano, percependo la presenza dello Stato come un punto di riferimento affidabile e costante.

È in questa prospettiva che assume valore il lavoro svolto quotidianamente da quasi mille Carabinieri impegnati nelle articolazioni territoriali della provincia di Lecce, una rete di prossimità che rappresenta, in gran parte dei comuni salentini, il presidio più vicino ai cittadini. Una presenza discreta ma continua, fatta di ascolto, intervento e conoscenza diretta delle realtà locali.

In un tempo caratterizzato dalla velocità dell’informazione e dalla ricerca costante della visibilità, il Colonnello Siazzu ha voluto richiamare il valore di una cultura dell’essere fondata sulla sobrietà, sulla concretezza e sulla capacità di risolvere problemi senza clamore. Un modello di servizio che trova la propria forza nell’operosità quotidiana e nella dedizione silenziosa di donne e uomini che scelgono di mettere la comunità al centro della propria missione.

Accanto alla memoria, la celebrazione ha offerto anche l’occasione per raccontare il lavoro svolto quotidianamente sul territorio salentino. Un impegno che si traduce nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, nella lotta alle truffe agli anziani, nella prevenzione della violenza di genere e nella costante attività di ascolto e vicinanza alle persone.

I risultati ottenuti nell’ultimo anno confermano l’efficacia di un sistema fondato sulla collaborazione tra istituzioni. Il Comandante Provinciale ha infatti sottolineato il valore della sinergia con la Prefettura, la Magistratura, le altre Forze di Polizia e le Forze Armate, evidenziando come la sicurezza sia il risultato di un impegno condiviso e di una visione comune del bene pubblico.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai Reparti Speciali dell’Arma e ai Carabinieri Forestali, quotidianamente impegnati nella tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e del territorio salentino, così come alle articolazioni specialistiche che operano nei settori della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro e del contrasto alle forme più complesse di criminalità.

Ma il messaggio più forte emerso dalla celebrazione è stato forse quello rivolto direttamente ai cittadini. La sicurezza, è stato ricordato, non può essere delegata esclusivamente alle istituzioni. Essa rappresenta un bene comune che richiede partecipazione, responsabilità e coraggio civico. Fare rete, collaborare, segnalare situazioni di rischio, promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole significa contribuire concretamente alla costruzione di comunità più sicure e coese.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna delle ricompense ai militari distintisi per particolari attività di servizio ha rappresentato il riconoscimento concreto di professionalità, coraggio e dedizione. Storie spesso silenziose, vissute lontano dai riflettori, ma capaci di incarnare i valori più autentici dell’Arma.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado e alle loro famiglie, che condividono quotidianamente il peso delle responsabilità e dei sacrifici richiesti dal servizio. Un pensiero di gratitudine è stato espresso anche nei confronti degli operatori dell’informazione, della stampa e dell’Orchestra di fiati del Conservatorio “Tito Schipa”, che ha accompagnato la cerimonia con grande sensibilità artistica.

A emergere con forza, nel corso dell’intera celebrazione, è stato soprattutto il legame umano che unisce i Carabinieri alle comunità. Un rapporto costruito nel tempo attraverso la presenza costante, l’ascolto e la capacità di condividere difficoltà e speranze dei cittadini. Per questo il lungo applauso che ha concluso la serata è apparso come qualcosa di più di un semplice gesto formale. È stato il segno tangibile di una fiducia reciproca che continua a rappresentare uno dei patrimoni più preziosi dell’Arma dei Carabinieri e della comunità salentina.

Una fiducia che si rinnova ogni giorno nel solco di quella definizione che il poeta e statista Costantino Nigra dedicò ai Carabinieri all’indomani dell’Unità d’Italia, descrivendoli come una presenza «calma, severa, tacita e compatta». Parole che, a distanza di oltre un secolo e mezzo, continuano a raccontare l’essenza più autentica della Benemerita.