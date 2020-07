PUGLIA – Tutto cambia, per fortuna, non ci sono verità immutabili in politica: tutto diviene, scorre e si evolve. Sembra che Sir Leonard Winston Churchill Spencer, uno dei più importanti uomini di Stato della storia inglese, abbia detto un giorno che “fanatico è colui che non può cambiare idea e non vuol cambiare argomento”. I consiglieri regionali pentastellati uscenti sdoganano i manifesti elettorali per le strade di Lecce. Vecchi metodi: non finisce più tutto sul web. Cambiano anche le circostanze: essere partito di governo ti fa prendere i “vaffa”, anziché dedicarli a qualcun altro, soprattutto in complicatissime vicende come Ilva e Tap. Magari i candidati faranno anche il buon vecchio “porta a porta” per trovare voti, in competizione con i compagni pentastellati. “Abbiamo bisogno di comunicare quello che abbiamo fatto in 5 anni: le nostre battaglie sono state importanti” – spiega Antonio Trevisi. Ha ragione: alle regionali non basta essere tra i primi posti della lista per diventare parlamentare, qui devi prendere più voti degli altri. Alle politiche può avvenire che gente senza un voto diventi senatore o deputato a causa di leggi elettorali che favoriscono le nomine delle segreterie.

Il Movimento 5 Stelle cambia la comunicazione e punta anche su una lista civica da affiancare per rafforzare la sua proposta. “La lista civica di farà – assicura Antonella Laricchia- Siamo a lavoro per questo. Sono già pronti i nomi”. A livello nazionale, intanto, sono state sdoganate le alleanze con Lega e PD, il “mandato zero”, che supera i due mandati e tutta una serie di tabù sono crollati. Incluse le vecchie dirette streaming per far sapere cosa avviene nelle “segrete stanze” (come quando si mandavano in diretta gli incontri con Bersani e Renzi per parlare di alleanze): oggi in quei luoghi non c’è più connessione. Da Roma qualcuno vorrebbe far correre l’area di governo unita, ma come può Antonella Laricchia abbracciare il nemico numero uno, Michele Emiliano, dopo avergli fatto la guerra, anche con esposti in Procura? “Non se ne parla nemmeno” – spiega lei. Eppure, per il futuro, mai dire mai.

Tutto è cambiato, ma non le parlamentarie o le selezioni per le candidature alle regionali, dove puoi finire fuori gara dalla sera alla mattina, senza poter consultare gli iscritti, anche se sei un consigliere uscente come Mario Conca (che ora ha fatto una sua lista e corre come candidato presidente, contro la sua ex compagna di gruppo in Consiglio Regionale).

Antonella Laricchia sa che uniti col Pd si vincerebbe, ma va avanti coerentemente per la sua strada: “Il tuo voto cambia le cose, a farci credere il contrario è chi trema al pensiero che le cose cambino davvero – spiega – Sono gli stessi che stanno provando a convincere me e la mia squadra, numerosa e straordinariamente coesa, a diluire una possibilità di cambiamento in una soluzione di vecchiume.

Sono gli stessi che stanno provando a convincere voi che deve essere la paura del ‘più peggio’ (Chi dei due è peggio tra Emiliano e Fitto? Io non saprei dirlo, hanno fatto gli stessi disastri) a ispirare le vostre scelte e non la possibilità unica, concreta e inedita di GESTIRE FINALMENTE CON EFFICIENZA settori strategici come il lavoro, l’agricoltura e la sanità, con il #M5S al Governo della #Puglia. IL MIO È UN PROGETTO COLLETTIVO, dove ognuno di noi deve fare la sua parte sempre, a partire da questa campagna elettorale. Io sono pronta a fare la mia parte, senza risparmiare un grammo di energia e senza cedere di un millimetro alle lusinghe. La mia squadra sta lavorando senza sosta, per moltiplicare sul territorio i miei sforzi.

Servono CITTADINI CONSAPEVOLI, ATTIVISTI MOTIVATI ed ELETTORI DETERMINATI a chiamare al voto tutti quei milioni di pugliesi che scelgono di rimanere a casa. Posso contare su di voi?”. In Puglia il Movimento 5 Stelle, quello che a Roma ha dovuto cedere alle regole del pragmatismo politico, portando a casa il reddito di cittadinanza, si gioca una partita importantissima: è la verifica inappellabile del consenso, che ne decreterà le future strategie. Se la strategia della corsa solitaria, con lista satellite non dovesse funzionare, anche i pentastellati pugliesi, in futuro, dovranno convertirsi al pragmatismo delle alleanze con chi hanno azzannato per anni.