Bonus matrimoni? 1500 euro solo per pochi: 20 coppie fortunate. 30mila euro i soldi disponibili

PUGLIA – La notizia di 1500 euro a disposizione delle coppie pugliesi che si sono sposate o che si stanno sposando in periodo di covid, non ha solo fatto imbestialire qualche associazione gay, che la ritiene discriminatoria, ma lascerà con l’amaro in bocca chi non ne usufruirà per esaurimento del budget. Ma dalla Regione l’obiezione è che si parte da un prezzo per poi mettere gli altri soldi a seconda del numero di richieste. Le risorse a disposizione sono 30 mila euro, come svela il BURP e in Puglia abitano più 4 milioni di persone…Le opposizioni parlano di una norma spot con poca consistenza.

Una mancia per circa 20 fortunate coppie nel periodo elettorale. Risolleveranno il settore del wedding queste che il centrodestra chiama “mancette”? Certamente no. Avremmo dovuto azzerare le tasse e gli affitti. L’unica speranza è che la Regione Puglia metta altri soldi per coprire tutte le richieste, altrimenti si sarà trattato solo di un titolo lanciato sul web per ingraziarsi gli addetti ai lavori…