Delli Noci, Leo e Capone: chi resterà fuori? Per ora solo due certezze in giunta: Lopalco e Pentassuglia

BARI – Per ora di certo c’è che nella nuova giunta Emiliano bis non potranno entrare tutt’e quatto i leccesi che hanno fatto una scorpacciata di preferenze: la giunta sarà formata da 5 uomini e 5 donne. Dovranno essere rappresentate tutte le aree che hanno contribuito alla rielezione, anche quella vendoliana. Tra le cose certe, già chiarite da Emiliano, ci sono due nomine che determinano un cambio di atteggiamento del governatore: lui non terrà le deleghe della sanità e dell’agricoltura, non accentrerà come ha fatto nei 5 anni scorsi. Il nuovo assessore alla Sanità, come già annunciato, è il professor Pierluigi Lopalco, già responsabile della task force pugliese. Il governatore pugliese ieri ha svelato anche il nuovo assessore all’Agricoltura, che aveva provato a coinvolgere 3 mesi prima ottenendo un rifiuto: si tratta di Donato Pentassuglia (del Tarantino), già presidente della Commissione agricoltura. Dovrebbe essere riconfermato pure Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia residente a Foggia.

Le donne in attesa di una postazione sono Loredana Capone (seconda eletta, che qualcuno vorrebbe alla Presidenza del Consiglio per liberare una casella tra i dem), Debora Ciliento, Lucia Parchitelli, Anita Maurodinola e Teresa Cicolella. Donato Metallo, primo eletto nella circoscrizione leccese col Pd, con 16847 voti, sarà penalizzato dalla necessità di far quadrare i conti in tutta la Regione con gli uomini del Pd, ma potrebbe ottenere qualche importante incarico. Alessandro Delli Noci, il più votato nella circoscrizione leccese (primo della lista civica del presidente “Con Emiliano”), con 17.282 preferenze, è uno dei favoriti per l’ingresso in giunta.

Link Sponsorizzato

Al governatore uscente toccherà premiare anche la terza lista in Puglia, quella dei Popolari con Emiliano, su cui ha concentrato le sue forze anche Salvatore Ruggeri, lasciando nelle mani di Fitto e Cesa il contenitore vuoto dell’Udc. Il primo di questa lista è Sebastiano Leo, già assessore alla formazione e lavoro, primo degli eletti con 10.994 voti: la sua riconferma non sembra difficile, anche se il barese Gianni Stea potrebbe aspirare alla stessa postazione. “Noi cercheremo di avere la giusta rappresentanza nell’esecutivo di Michele Emiliano, dato lo straordinario risultato dei Popolari. Non faremo le barricate, ma saremo razionali” – spiega Salvatore Ruggeri.