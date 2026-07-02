Assalto fallito al bancomat: un residente lancia una fioriera e mette in fuga la banda della “marmotta”

TORRE LAPILLO (LECCE) – Nuovo capitolo della scia di assalti agli sportelli automatici nel Salento. Nella notte, la banda della “marmotta” è tornata a colpire, prendendo di mira il bancomat della BCC di Leverano situato in via Palmieri, nella nota località balneare di Torre Lapillo.

Un colpo studiato nei minimi dettagli che si è però trasformato in un clamoroso fallimento per i malviventi, messi in fuga anche dal coraggio di un cittadino.

L’esplosione e il secondo ordigno inesploso

Il piano dei tre criminali è scattato nel cuore della notte. Utilizzando la tecnica della “marmotta”, un congegno in ferro riempito di polvere pirica inserito nella fessura dell’Atm, i malviventi hanno innescato la prima carica. la detonazione è stata violenta: ingenti i danni registrati sia al locale che ospita lo sportello automatico, sia a due vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Tuttavia, il meccanismo si è inceppato. Un secondo ordigno, posizionato per scardinare definitivamente la blindatura, non è esploso a causa dello spegnimento della miccia. La cassaforte ha così retto all’urto, rimanendo completamente integra.

A decretare la resa definitiva della banda non è stato solo il difetto tecnico, ma anche l’inaspettato intervento di un residente della zona. Svegliato dal forte boato e intuita la situazione, l’uomo non ha esitato a reagire: affacciatosi, ha scagliato una pesante fioriera contro i tre malviventi.

Il gesto tempestivo e coraggioso ha sorpreso i banditi che, vistisi scoperti e con il tempo ormai agli sgoccioli, hanno desistito dal tentativo di recuperare il denaro e sono fuggiti a mani vuote.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti d’urgenza i Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa di Porto Cesareo. Insieme a loro, si è reso necessario l’intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo, che hanno provveduto a recuperare e disinnescare in totale sicurezza il secondo ordigno rimasto inesploso all’interno del dispositivo.

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi planimetrici e scientifici. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona, fondamentali per identificare i tre responsabili e l’auto utilizzata per la fuga.