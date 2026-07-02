La rivoluzione della “Scuola Lenta” nel Salento: il tempo e le relazioni al centro dell’apprendimento del futuro

VERNOLE (Lecce) – Si è svolto martedì 30 giugno, presso l’Oasi Naturale WWF “Le Cesine” di Vernole, il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole e Castri di Lecce, aperto all’intera comunità scolastica e dedicato alla restituzione degli esiti del percorso educativo-didattico “La Scuola Lenta”, che ha caratterizzato l’intero anno scolastico 2025-2026.

L’incontro ha rappresentato un momento di rendicontazione, riflessione e progettazione, durante il quale sono stati illustrati i risultati del monitoraggio che ha accompagnato il percorso. La ricerca ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, le famiglie e il personale scolastico (dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado) attraverso quattro questionari longitudinali, registrando una partecipazione superiore all’80% tra gli studenti e intorno al 60% tra famiglie e personale.

I dati confermano un riscontro ampiamente positivo rispetto agli obiettivi del percorso, evidenziando il legame tra benessere, qualità delle relazioni e rispetto dei tempi dell’apprendimento. Un modello educativo che propone una diversa idea di scuola, nella quale la lentezza non significa fare di meno, ma costruire apprendimenti più profondi, stabili e consapevoli, capaci di radicarsi nella crescita della persona.

Ad illustrare gli esiti del monitoraggio è stato il Dirigente scolastico Pantaleo Antonio Conte, ideatore del percorso. Nel suo intervento ha sottolineato come l’innovazione didattica passi oggi attraverso una riorganizzazione dei tempi, degli spazi e delle metodologie, affinché il benessere diventi la prima condizione dell’apprendimento. Nel corso del Collegio è stato inoltre presentato, per la prima volta pubblicamente, il Decalogo della Scuola Lenta.

Il documento, elaborato dall’Istituto Comprensivo, raccoglie i dieci principi pedagogici sui quali si fonda il percorso e che continueranno ad orientarne le attività e lo sviluppo nei prossimi anni. Sono state quindi presentate alcune delle esperienze più significative realizzate nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Esperienze differenti ma unite da una medesima visione educativa, che hanno dimostrato come la Scuola Lenta non sia una successione di attività episodiche, bensì un curricolo verticale, continuo e coerente, capace di accompagnare bambini e ragazzi lungo tutto il loro percorso di crescita. Particolarmente significativo è stato l’intervento del prof. Ezio Del Gottardo, docente di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università del Salento.

Nel suo contributo ha evidenziato il valore pedagogico dell’esperienza sviluppata dall’Istituto, riconoscendola come una risposta concreta alle sfide educative della contemporaneità. Ha inoltre sottolineato la necessità di recuperare i tempi della natura per ripensare i processi di insegnamento e apprendimento, restituendo centralità alla qualità delle relazioni educative, al benessere e alla costruzione di apprendimenti autentici e duraturi.

A chiudere il Collegio è stata una passeggiata esperienziale nel bosco dell’Oasi, guidata dal Direttore Giuseppe De Matteis. L’esperienza ha rappresentato la sintesi più autentica del percorso della Scuola Lenta: non limitarsi a portare la scuola nella natura, ma lasciare che siano i ritmi e i tempi della natura a rientrare nelle aule, ispirando una nuova organizzazione della didattica, degli spazi e degli ambienti di apprendimento. È questa la prospettiva che guiderà il lavoro dell’Istituto anche nel prossimo anno scolastico.

L’incontro ha coinciso anche con la conclusione del progetto “Adotta una Volpe”, attraverso il quale l’Istituto ha sostenuto concretamente la tutela dell’ecosistema dell’Oasi. A rendere ancora più suggestivo il momento è stata la presenza di una volpe dell’Oasi, che ha accompagnato parte dei lavori del Collegio; la stessa volpe che, nei mesi precedenti, aveva fatto la sua comparsa durante alcune lezioni degli alunni della scuola primaria, divenendo il simbolo del dialogo autentico costruito tra scuola e natura.

Uno dei messaggi più forti emersi dal Collegio riguarda il valore della comunità educante. Un percorso di questa portata è stato possibile grazie alla collaborazione tra scuola, famiglie, Università, enti locali e associazioni del territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Oasi Naturale WWF “Le Cesine” di Vernole, al Direttore Giuseppe De Matteis e alla sig.ra Franca, che hanno accompagnato volontariamente alunni e personale scolastico in questa avventura, e alle Amministrazioni Comunali di Vernole e di Castri di Lecce, che ne hanno sostenuto fin dall’inizio la realizzazione. Il Collegio del 30 giugno non ha rappresentato la conclusione di un progetto.

Ha segnato, piuttosto, la prima tappa di un percorso e l’inizio di una nuova stagione educativa. La sfida del prossimo anno scolastico sarà quella di consolidare il percorso avviato, continuando a ripensare tempi, spazi e metodologie affinché la scuola possa offrire apprendimenti sempre più profondi, significativi e duraturi.

La Scuola Lenta non è soltanto un progetto. È una visione della scuola che guarda al futuro, partendo dal valore più prezioso che ogni educazione deve saper custodire: il tempo.