Scoperta “casa pollaio”: in 23 stipati nel degrado. Sequestrato l’immobile

OTRANTO (Lecce) – Ambienti angusti, muffa, umidità e persino la totale assenza di acqua potabile. Era questa la realtà quotidiana in cui erano costrette a vivere ventitré persone, stipate in condizioni igienico-sanitarie disumane all’interno di un’abitazione a Otranto. Il blitz è scattato nella tarda mattinata di ieri, condotto dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto tecnico del personale della ASL di Lecce.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un piano straordinario di contrasto al fenomeno delle cosiddette “case pollaio”, promosso dal Comando Provinciale per arginare il degrado abitativo, l’abusivismo e le locazioni irregolari. L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo d’urgenza dell’immobile e con la denuncia a piede libero del proprietario, un uomo di 75 anni residente nella zona.

Al momento dell’irruzione, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte a uno scenario di grave precarietà. All’interno dello stabile erano ammassati ventuno adulti – nello specifico dieci cittadini pakistani, otto bengalesi e tre indiani e due minori di nazionalità pakistana, tutti comunque risultati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

I successivi rilievi sanitari hanno certificato una situazione totalmente incompatibile con i minimi standard di sicurezza e salubrità, caratterizzata da locali angusti e insalubri, una presenza diffusa di umidità e una totale mancanza di acqua per l’uso potabile, con pesanti rischi per la salute degli occupanti.

Gli accertamenti investigativi hanno inoltre svelato il business illecito che si nascondeva dietro questo scenario. Gli inquilini corrispondevano al proprietario un canone mensile esclusivamente in contanti, in totale assenza di regolari contratti di locazione. Per queste ragioni, l’anziano titolare dello stabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce, dove dovrà rispondere dei reati di abuso edilizio, data la natura abusiva dell’immobile, e di omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità degli alloggiati.

Per garantire la tutela e l’assistenza immediata agli occupanti, con particolare attenzione ai due minori, sono stati subito informati i Servizi Sociali comunali. Nel frattempo, la posizione del settantacinquenne resta al vaglio degli inquirenti, e ulteriori verifiche saranno svolte in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per accertare i relativi profili di natura fiscale.

Questo intervento rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare forme di illegalità che colpiscono non soltanto l’assetto urbanistico del territorio, ma anche la dignità delle persone, la salute pubblica e la sicurezza delle comunità locali.