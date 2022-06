A Casarano è nata la giunta De Nuzzo, non senza qualche frizione. I chiarimenti di Gatto

CASARANO – Il sindaco Ottavio De Nuzzo ha ufficializzato ieri i nomi della sua squadra: Laura Parrotta (Fratelli d’Italia) ha il ruolo di vicesindaco con deleghe a Lavori Pubblici, Avvocatura, Sport, Promozione del Territorio, Innovazione Tecnologica e Pari Opportunità. Daniele Gatto, assessore uscente, in quota “Ottavio De Nuzzo Sindaco” insieme con Rosi Scarangella, resta ai Servizi Sociali, Politiche Abitative, Politiche del Lavoro, Politiche Agricole, Politiche Comunitarie e Cooperazione Internazionale e Politiche Tributarie. Rosi Scarangella ha avuto le deleghe per l’Igiene Ambientale, Valorizzazione e Salvaguardia Ambientale, Organizzazione Amministrativa e Organizzazione del Personale, mentre Alberto Vizzino (“La Città in Comune”) ottiene le deleghe per il Verde pubblico e Qualità della vita, Decoro urbano, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Randagismo, Politiche energetiche ed Eventi artistici. Emanuele Legittimo, della lista “Casarano Insieme”, ottiene le deleghe alle Attività produttive, Pubblica istruzione, Polizia locale e Sicurezza del territorio, Trasparenza e Controllo dei contratti. Il sindaco De Nuzzo ha riservato per se stesso le deleghe Politiche finanziarie, Protezione civile, Manutenzioni, Urbanistica, Cultura e Turismo e Traffico e mobilità.

I tempi si sono dilatati perché le forze della maggioranza hanno faticato non poco a mettersi d’accordo. Gianni Stefano, l’ex sindaco che si è autoeliminato politicamente lanciandosi nel pantano delle elezioni regionali, ora è fuori, senza alcun ruolo. Intanto l’Assessore del Comune di Casarano Daniele Gatto: “In questo periodo storico, molto complicato anche per la nostra comunità cittadina, sento l’esigenza di rendervi partecipi delle valutazioni e delle conseguenti scelte che mi hanno portato a fare un passo indietro e a rinunciare alla nomina di vice sindaco, nonostante sia stato il candidato più votato tra le liste a sostegno di Ottavio De Nuzzo. Ci siamo protratti, pur restando nei tempi consentiti, per poter avere un naturale confronto politico tra le forze di maggioranza. Nella mia vita non sono stato mai disposto a scendere a compromessi, o ad accondiscendere a ticket o mezze misure su ruoli naturalmente conferiti dagli elettori. Per questo, pur di garantire un’immediata soluzione nella formazione della giunta ho deciso di rinunciare alla carica di vicesindaco. Mi era stato proposto di alternare, dopo metà mandato, la carica di vicesindaco con un’altra persona ma ho deciso di essere coerente con i miei valori che mi impongono l’impegno concreto rispetto al ‘prestigio sociale’ di una carica da condividere senza opportuno motivo. Questa decisione anche per dimostrare che il mio interesse è sempre stato, e sarà, quello di dare un contributo alla comunità e non un’ambizione personale ad occupare la poltrona più prestigiosa. Riuscire a tener fede alle parole dette durante la campagna elettorale, mi riempie di orgoglio alla stregua della gioia provata nell’essere stato (scusate se mi ripeto) beneficiario della vostra notevole fiducia! Concludo augurando a tutti i neo assessori BUON LAVORO, con la profonda convinzione che è piùimportante il bene che facciamo rispetto alle cariche che ci consentono di farlo. Vi rinnovo ancora una volta i ringraziamenti per la stima e la fiducia che mi avete attribuito e spero possiate comprendere la mia scelta ispirata solo dal bene comune”.

