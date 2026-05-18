Inchiesta “la Svolta 2.0”: in 33 rischiavano due secoli di carcere, processo si chiude con una sola condanna

MELISSANO (Lecce) – Si chiude in una bolla di sapone con una sola condanna a fronte delle 33 invocate dalla procura nel processo di primo grado ribattezzato “La Svolta 2.0” con cui venne disarticolato un presunto sodalizio sulla scorta dell’omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano ammazzato con un colpo di pistola in testa. il 25 luglio del 2018. Il giudice per l’udienza preliminare Valeria Fedele, al termine del processo celebratosi in abbreviato, ha inflitto una sola condanna a 4 anni di reclusione a carico di Paolo Stefanelli, 44enne di Ugento, (7 anni la richiesta), senza il riconoscimento della contestata recidiva ritenuta la continuazione tra i reati.

Per il resto assoluzioni nel merito o non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Quest’ultima formula è stata applicata a Salvatore Caputo, 49enne di Melissano, (15 anni); Diego Caputo, 30enne di Melissano, (6 anni); Ferdinando Librando, 59enne di Melissano, considerato il presunto capo del gruppo, (20 anni richiesta pm Maria Vallefuoco); Daniele Manni, 46enne di Melissano, (6 anni); Maicol Andrea Manni, 34enne di Melissano, (6 anni); Luca Piscopiello, 44enne di Melissano, (6 anni); Luca Rimo, 43enne di Melissano, (6 anni); Beniamino Stamerra, 41enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi), riqualificata l’accusa di spaccio in quello della lieve entità. Assolti per non aver commesso il fatto Paola Caputo, 43enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi) e Tommasa Isabella Venosa, 45enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi).

Con formula perché il fatto non sussiste sono stati assolti tutti gli altri imputati: Rosario Cazzato, 64enne di Melissano, (13 anni); Alessio Presicce, 44enne di Melissano (13 anni) e Ottavio Salvatore Scorrano, 40enne di Alliste, (13 anni); per Rocco Bevilacqua, 35enne di Melissano, (12 anni); per il padre Antonio, 67enne di Melissano, (10 anni); per Pietro Bevilacqua, 39enne di Melissano, (6 anni); Vito Paolo Vacca, 30enne di Racale, (6 anni); e Gianni Vantaggiato, 55enne residente ad Asti, (6 anni); Fabio Antonio Causo, 69enne di Melissano, $ anni e 6 mesi); Matteo Cazzato, 34enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Stefano Ciurlia, 47enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Marilena Coluccia, 27enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Alessio Cugino, 28enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Michel Gaetani, 29enne di Racale, (4 anni e 6 mesi); Biagio Manni, 57enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Natascia Micaletto, 43enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Luigi Pacella, 61enne di Alliste, (4 anni e 6 mesi); Giuliano Pizzi, 65enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Gianluca Pizzolante, 50enne di Ugento, (4 anni e 6 mesi); Alessia Scarlino, 30enne di Melissano, (4 anni e 6 mesi); Caterina Spennato, 33enne di Racale, (4 anni e 6 mesi); Luca Tarantino, 43enne di Ugento, (4 anni e 6 mesi).

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Luca Laterza, Ladislao Massari, Mario Ciardo, Biagio Palamà, David Alemanno, Salvatore Rollo, Silvio Caroli, Luca Puce, Vincenzo Del Prete, Francesco Fasano, Stefano Pati, Mario Coppola, Marco Macagnino, Stefano Prontera e Chiara Blandolino. Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni per capire il perché la giudice ha ritenuto non considerare il sodalizio alla stregua di un’associazione a delinquere.