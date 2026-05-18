Riunione di maggioranza con i rappresentanti provinciali: Poli Bortone fa il punto e chiede di giocare a carte scoperte

LECCE – Dopo la “tirata di orecchie” in giunta, la sindaca Adriana Poli Bortone ha incontrato i rappresentanti provinciali dei principali partiti per fare il punto sull’azione di governo e per chiedere chiarezza, dopo una serie di cambiamenti tra i gruppi consiliari. Saverio Congedo (FdI), Paride Mazzotta (FI) e Pippi Mellone (Lega) hanno rinnovato la loro fiducia nei confronti del sindaco, nella riunione che si è svolta in mattinata all’hotel Tivoli (ex Risorgimento). Nei comunicato ufficiale si parla di “un momento di confronto e condivisione dedicato all’analisi dell’attività amministrativa e alla programmazione delle prossime iniziative politiche e istituzionali”.

Continuano gli spostamenti interni, che cambiano i rapporti di forza e la prima cittadina è seccata dal fatto che si faccia tutto alle sue spalle, “senza parlare, senza preavviso”. Il caso Massimo Fragola, passato da “Io sud” a FdI, è indigesto per la senatrice. Ma ci sono dei precedenti: anche Carlo Mignone è passato dal gruppo “Prima Lecce” a FdI, poi Roberto Russo da regione Salento alla Lega, quindi Gianmarco Pagliaro da Udc/Puglia Popolare a MRS/FdI. La consigliera Lara Cataldo con l’assessore Andrea Guido, invece, a breve potrebbero abbandonare l’Udc-Puglia Popolare andare a rinforzare il gruppo di Forza Italia. Ma non è finita qui, perché potrebbero esserci “nuovi passaggi” nell’area Marti. Insomma, la geografia politica comunale è mutevole di questi tempi e la prima cittadina vuole capire se dietro ci sia qualcosa e se tutti giocano a carte scoperte. Poli Bortone avrebbe voluto mettere in guardia nuovamente gli alleati, secondo le indiscrezioni, minacciando, nel caso si remi contro, anche le dimissioni o la giunta tecnica.

Nel corso della riunione, però, poi è stato fatto il punto sullo stato di attuazione del programma di governo del centrodestra, con particolare attenzione alle priorità strategiche per la città, agli interventi in corso e agli obiettivi da perseguire nei prossimi mesi. In proposito, si è parlato dei tempi e delle modalità di svolgimento dei cantieri urbani – per la maggior parte avviati nella precedente amministrazione comunale – e che ora si stanno portando velocemente a conclusione. Fra tali cantieri anche quelli finanziati dal Pnrr, che hanno comportato inevitabili disagi di cui il sindaco si scusa con i cittadini. I progetti legati al Pnrr dovranno essere portati a compimento entro il prossimo 30 giugno.

Nel corso del confronto si è parlato anche degli interventi per la viabilità e dei prossimi eventi di livello nazionale. L’incontro ha rappresentato un’occasione utile per rafforzare il coordinamento tra le forze della coalizione, confermando la volontà comune di proseguire con ancor più determinazione nel percorso amministrativo intrapreso.

La maggioranza di centrodestra ha ribadito il proprio impegno nei confronti dei cittadini, sottolineando l’importanza di un’azione politica condivisa, concreta e orientata alle esigenze del territorio. In quest’ottica, è stata evidenziata la necessità di mantenere un dialogo costante tra le diverse componenti della coalizione, al fine di garantire risposte coerenti ed efficaci alle istanze della comunità, nel pieno rispetto del mandato elettorale ricevuto.

L’incontro ha inoltre testimoniato la coesione della compagine di centrodestra, considerata un elemento essenziale per assicurare stabilità amministrativa e continuità nell’azione di governo. Un’unità che si traduce nella volontà di lavorare con spirito di collaborazione per realizzare progetti concreti di sviluppo, potenziare i servizi cittadini e costruire nuove opportunità di crescita per l’intero territorio.

I momenti di confronto tra il sindaco e i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento delle attività amministrative e definire in maniera condivisa le future linee programmatiche nell’interesse della città e della comunità. La settimana prossima si terrà una nuova riunione di maggioranza con i consiglieri comunali per ribadire la necessità di chiarezza tra alleati.