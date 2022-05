Calciomercato: Portanova dalla Juve e Bjorkengren del Falkenberg per il centrocampo giallorosso. Falco resta

E’ un trequartista, ma all’occorrenza può adattarsi a destra o sinistra, è un giocatore della Juventus, e arriverà a Lecce nelle prossime ore. Manolo Portanova, classe 2000, napoletano, arriverà alla corte di Corini insieme a un altro rinforzo, sempre di centrocampo, John Bjorkengren del Falkenberg.

Le trattative per l’acquisizione dei giocatori sono, infatti, nella fase finale di definizione e il loro arrivo è in programma nelle prossime ore.

Manolo Portanova, figlio dell’ex difensore di Bologna e Siena, Daniele, è un giocatore molto duttile, da subito nel 2018 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella primavera della Juventus segnando 4 gol nelle prima 4 giornate (pur non essendo un attaccante).

Ha giocato in serie C con la JuventusU23 e ha debuttato in serie A con la Juventus il 26 maggio 2019, nell’ultima partita della stagione, rilevando Emre Can sul campo della Smpadoria, gara durante la quale ha impostato un gol per Moise Kean, poi annullato per fuorigioco.

Nel 2017 ha partecipato ai Campionati Europei Under17 e con l’Under19 si è qualificato per il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2019.

John Bjorkengren è un calciatore svedese, classe 98, anche lui centrocampista. E’ cresciuto nelle giovanili del Falkenberg, squadra che militava nel campionato cadetto svedese, passando in prima squadra nel 2017 e collezionando, al suo primo anno, 17 presenze e 2 reti. L’anno dopo, invece, sono state 25 le presenze e 5 i gol all’attivo. Nella stagione successiva, nel 2019, al suo terzo anno nella squadra svedese, ha contribuito alla promozione nell’Allsvenskan nella massima serie grazie al raggiungimento del secondo posto in classifica.

Filippo Falco non è più sul mercato

Intanto il presidente Saverio Sticchi Damiani ha annunciato che Filippo Falco, il big giallorosso gioiello della squadra, resta a Lecce “Petriccione è andato via perché abbiamo deciso di giocare in modo diverso rispetto allo scorso anno – ha spiegato il presidente attraverso i canali ufficiali della società – Il ragazzo non avrebbe avuto lo stesso ruolo chiave, avuto con Liverani. Discorso diverso per Falco che è un giocatore importante per gli schemi di Corini. E non si muoverà da Lecce”.