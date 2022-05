Di Battista salverà M5S? Casili: “Inutile sperare in figure salvifiche”. L’apertura alle alleanze a sinistra

LECCE – Il consigliere regionale Cristian Casili è l’unico vincente salentino nella débâcle pentastellata: mentre il Movimento 5 Stelle sprofonda al 9,86%, con 165.243 voti in tutta la Puglia e la lista civica alleata fa un flop dello 0,59%, l’agronomo salentino è riuscito a totalizzare 6.137 preferenze. Il risultato è personale: nell’intervista di oggi spiega che è dovuto al lavoro svolto nei 5 anni precedenti. Comunque, c’è una chiave di lettura diversa su quello che accade sul piano degli equilibri politici: M5S è ormai un partito di governo e deve cominciare a proiettarsi in un futuro più propositivo, guardando al centrosinistra come un possibile alleato anche in Puglia. Però la vittoria di Emiliano per 5 anni garantirà al governatore riconfermato una forza tale da poter ignorare i pentastellati. Nel frattempo, però, si può cambiare marcia ricostruendo senza guerre intestine.

Lei è riuscito ad avere un risultato straordinario di preferenze: in controtendenza rispetto a un Movimento 5 Stelle che continua a calare. Cosa non sta funzionando? Il partito si è disconnesso dall’elettorato?

“Il mio risultato è frutto del lavoro svolto in questi cinque anni. Quando si è vicini al territorio e si offrono quotidianamente risposte ai cittadini non ci sono campagne elettorali che tengano, perché gli elettori hanno già fatto la loro scelta. Il Movimento vive un periodo difficile e io ritengo che questo sia fisiologico. Adesso sta a tutti gli eletti far quadrato e superare le criticità. Occorre mettere da parte i personalismi e darsi una visione chiara che guardi al futuro. Parte del nostro elettorato non ha compreso le dinamiche interne e, sopratutto, la mancanza di chiarezza su molte scelte che ha causato una disaffezione da parte di attivisti e simpatizzanti. Non dobbiamo drammatizzare, ma nei momenti difficili occorre costruire e non distruggere”.

Barbara Lezzi difende a spada tratta il suo amico Di Battista (anche dopo le picconate al governo): consegnare il partito in mano a quest’ultimo può risolvere la grande crisi e le spaccature, oppure bisogna continuare a restare forza di governo dialogando col Pd?



“Credo che sperare in una figura salvifica sia assolutamente inutile ancorché poco risolutivo, Alessandro è sicuramente una voce importante che va ascoltata e, sopratutto, potrebbe fare bene se integrato all’interno di un Movimento che deve tornare ad essere una comunità e non un campo di battaglia tra chi la pensa diversamente”.

L’essere andato da soli contro Emiliano non ha pagato sul piano elettorale. Ora lei sarebbe pronto a entrare nella giunta di centrosinistra sulla base di programmi ben definiti? Emiliano l’ha contattata?

“Emiliano non mi ha contattato e non lo ha fatto con nessuno del mio gruppo.

Alla vigilia di questa campagna elettorale abbiamo deciso tutti insieme di correre da soli, perché non c’erano le condizioni di una alleanza con il centrosinistra pugliese. Non si possono chiedere a poche settimane dalla chiusura delle liste alleanze strumentali al solo risultato elettorale. Sono più importanti temi e programmi delle poltrone. Sul risultato pugliese abbiamo pagato la poca chiarezza tra quanto si fa a Roma e quanto si fa sui territori. Questa dicotomia ci ha danneggiato. I cittadini non hanno compreso la nostra dura opposizione al governo regionale, ma si sono invece sempre ricordarti della nostra alleanza al Governo nazionale con il PD.

Io ho già dichiarato più e più volte che ci si potrebbe sedere intorno a un tavolo e discutere sui temi e sui programmi che sono propedeutici a qualsiasi ingresso in giunta. Tutto ciò non posso deciderlo da solo, anche in questo caso serve collegialità, da parte di tutti i miei colleghi e degli attivisti. Ma sono felice di aver aperto un dibattito dove c’era troppa timidezza e poca lucidità politica.

Non possiamo pensare di stare sempre dietro le barricate, l’orologio non può essere fermo al 2009, ma occorre riflettere e prendere decisioni condivise”.

La xylella avanza nonostante le eradicazioni: ci dobbiamo rassegnare? Come ricreare il paesaggio nel più breve tempo possibile?

“Lo dissi nel 2015, la xylella colpirà tutto il bacino del mediterraneo, l’unica via d’uscita è quella della convivenza, puntando a cultivar di ulivo tolleranti, a diversificare le produzioni lasciandoci alle spalle la monocoltura che ha creato nel post disseccamento seri problemi sociali, economici e paesaggistici.

Questa legislatura ha il compito di puntate a un serio progetto di ricostruzione del paesaggio devastato dal disseccamento, servono azioni veloci, abbattimento della burocrazia, e coinvolgimento di tutti i possessori di terreno, grandi e piccoli, perché il paesaggio è una produzione collettiva dove è necessario il coinvolgimento di tutti i cittadini”.

Lei negli scorsi 5 anni ha lavorato su molte leggi ed è riuscito a portare a casa risultati importanti. Su cosa sta lavorando in questo momento?

“Porterò avanti il progetto di ricostruzione del paesaggio nella nostra provincia, nei prossimi mesi mi occuperò sopratutto di questo. La nostra provincia ha bisogno di ricostruire il suo paesaggio e riabilitare la sua agricoltura quasi scomparsa, troppe campagne abbandonate che chiedono interventi per trasformare il salento in un grande Parco agricolo multifunzionale.

Ritengo che questa sia la sfida più importante che vale un’intera legislatura”.