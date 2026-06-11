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Inte.R.SS.eca, la Regione Puglia finanzia altre tre infrastrutture sociali: oltre 4 milioni di euro per comunità più inclusive e servizi di prossimità

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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