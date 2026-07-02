Donna si sente male prima dell’intervento di chirurgia estetica, è in Rianimazione

Salento – In vista di un intervento di chirurgia estetica, le sarebbe stato somministrato un farmaco anestetico. Ma le cose non sono andate come previsto: stamattina una donna leccese di 59 anni ha accusato un improvviso malore ed è finita in Rianimazione all’ospedale di Scorrano (Lecce): le sue condizioni sono gravi e, precauzionalmente, è stata intubata.

La donna aveva prenotato da tempo l’intervento, per questo questa mattina si è presentata nel centro che sorge in un paese a pochi chilometri da Maglie. Dopo aver compilato il modulo pre-intervento, si è spostata nella sala dove vengono effettuate le operazioni.

Ma non appena l’anestesista le ha somministrato il farmaco, ha accusato un malore ed è andata in arresto cardiaco. Immediata la richiesta di soccorso, partita dal centro. Il personale del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure ma, a causa di una situazione apparsa da subito molto critica, si è deciso di trasportare la donna con urgenza all’ospedale di Scorrano.

Al momento la donna rimane stretta osservazione da parte dell’équipe medica. E si cerca di capire cosa sia potuto accadere nel centro: una reazione allergica al medicinale contenuto nell’anestetico potrebbe essere la causa più probabile del malore. Nelle prossime ore, i familiari della donna dovrebbero formalizzare una denuncia per appurare se sia stata compiuta qualche leggerezza da parte dell’anestesista. Al momento, la priorità è rappresentata dalle condizioni di salute della donna. Fondamentali, secondo i medici, saranno le prossime ore.