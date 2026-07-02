“Giro di prostituzione in una casa vacanza”: dopo 10 anni assolti giudice ed ex compagna poliziotta

LECCE – Nel 2016, il blitz, le denunce e lo scandalo. E dieci anni dopo un lungo iter processuale, una condanna bis nel giudizio di primo grado, giudice ed ex compagna poliziotta vengono assolti in Corte d’appello perché il fatto non sussiste dall’accusa favoreggiamento della prostituzione in una casa vacanze nel centro di Lecce.

Due anni ciascuno erano stati inflitti a Giuseppe Caracciolo, 64 anni, oggi presidente della Corte di giustizia tributaria di Venezia e giudice della sezione civile della Corte di Cassazione e l’ex compagna Pasqua Biondi, di 56, originaria di Brindisi, nel processo di primo grado bis dopo che la Corte d’Appello aveva dichiarato la nullità di una prima sentenza con cui l’allora gup Carlo Cazzella aveva condannato il 19 aprile del 2018 i due imputati, in abbreviato, a 1 anno di reclusione per sfruttamento della prostituzione. Il 19 dicembre 2020 la Corte d’Appello annullò quella sentenza rilevando un vizio relativo alla contestazione del reato di favoreggiamento della prostituzione, non contenuto nel capo d’imputazione originario. E con questa accusa vennero poi condannati.

I due imputati, difesi dall’avvocato Ladislao Massari, si sono sempre professati innocenti: in un lungo interrogatorio, il giudice aveva spiegato di essere totalmente all’oscuro del giro di prostituzione scovato nel 2016 dalla polizia. L’indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile di Lecce. Gli accertamenti vennero avviati grazie alle ripetute segnalazioni che raccontavano di un giro di prostituzione di giovani straniere (di nazionalità venezuelana, colombiana e rumena) in uno stabile formalmente adibito a “casa vacanze” e bed and breakfast nonostante all’esterno mancasse qualsiasi insegna.

I condomini lamentavano un continuo viavai di clienti che sostavano per qualche minuto davanti all’immobile per poi accedere ed uscire dopo poche decine di minuti.

Scattarono così gli accertamenti con una serie di appostamenti. Con discrezione e sotto traccia, i poliziotti rilevarono un continuo avvicendarsi di visitatori in una sorta di staffetta. In circa tre mesi i poliziotti appurarono come all’interno dell’immobile si svolgesse un’attività di prostituzione a tutte le ore del giorno. Un sofisticato sistema di videosorveglianza garantiva il controllo degli accessi monitorando eventuali intrusioni.

La coppia di insospettabili – secondo l’accusa che non ha poi trovato conferme nel processo d’appello – avrebbe garantito alle escort tutti i comfort per offrire un soggiorno tranquillo. Gli incontri, invece, venivano pubblicizzati su un sito internet. E giudice e compagna vennero denunciati. Dieci anni dopo, si chiude una lunga e tribolata vicenda giudiziaria. Con un verdetto di assoluzione piena.