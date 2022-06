Operazione antidroga “La svolta 2.0”: Riesame scarcera cinque indagati

MELISSANO (Lecce) – Si sfalda davanti ai giudici del Tribunale del Riesame l’indagine ribattezzata “La svolta 2.0” con cui i carabinieri del Reparto investigativo di Lecce hanno dato la spallata definitiva a quel che restava di un presunto sodalizio attivo nello spaccio di droga sulla piazza di Melissano.

Il Tribunale per la Libertà ha scarcerato Stefano Ciurlia, 42 anni, di Melissano, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di episodi; Tommasa Isabella Venosa, di 40 anni; Paola Caputo, 38 anni; Natasha Micaletto, 38enne, di Melissano e Vito Paolo Vacca, 25 anni residente a Racale, tutti accusati di spaccio e ai domiciliari.

In attesa del deposito della motivazioni il collegio di giudici ha tenuto in debita considerazione le argomentazioni sostenute in aula dall’avvocato Francesco Fasano che ha evidenziato la nullità dell’ordinanza, l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza.