Rapina ad un imprenditore minacciato con la sua famiglia di morte e di bruciargli casa: tre giovani a processo

MONTERONI/LECCE – Avrebbero rapinato un imprenditore minacciando di morte lui e la sua famiglie e di bruciargli casa. In tre sono finiti sotto processo così come stabilito dal gup Edoardo D’Ambrosio: Danilo Paladini, 29 anni, di Monteroni; Antonio Bursomanno, 25, di Monteroni e Antonio Greco, 25, di Lecce. La prima udienza è fissata per gennaio davanti ai giudici in composizione collegiale.

Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Maria Rosaria Micucci, tra gennaio e marzo dello scorso anno Paladini avrebbe cercato di costringere un imprenditore di Cavallino a consegnargli la somma di 20mila euro per un vantato credito di 7mila e 500 euro intimando il suo interlocutore che se non gli avesse corrisposto i soldi si sarebbe preso tutto quanto aveva in casa. In un’occasione lo avrebbe spinto e fatto cadere per terra; in un’altra circostanza si sarebbe presentato nella sua abitazione con tre soggetti rimasti ignoti danneggiando il videocitofono rimuovendolo dalla propria sede.

Sempre lo stesso Paladini è accusato di tentata violenza privata. Ad un amico che si era portato con sé avrebbe confidato che se se non avesse risolto la questione con l’imprenditore sarebbe tornato per prendersi i mobili e con una tanica di benzina. Episodio risalente al 13 marzo di un anno fa giorno in cui si sarebbe consumata la rapina. I tre giovani, con altri due soggetti non identificati, si sarebbero impossessati di due orologi Rolex, di un paio di orecchini con diamanti e della chiave di accensione della Mercedes dell’imprenditore portandoli via dalla tasca dei pantaloni dell’uomo bloccato per le braccia. Paladini, secondo quanto ricostruito, lo colpiva con pugni al corpo ed al volto minacciando di morte lui e la sua famiglia nonché di bruciargli casa se non gli avesse consegnato 30mila euro.

Sulla scorta della denuncia della persona offesa, di una serie di perquisizioni e di sequestri, dell’ascolto a sommarie informazioni di diverse persone gli investigatori sono riusciti a risalire ai presunti rapinatori. Paladini è difeso dall’avvocato Benedetto Scippa; Bursomanno da Giancarlo Dei Lazzaretti e Greco da Davide Pastore. Con l’inizio del processo potranno dimostrare l’estraneità alle accuse.