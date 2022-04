“La giusta nota”, un progetto culturale e artistico per promuovere legalità e partecipazione

GALATONE (LECCE) – Quando la giustizia incontra la musica ma soprattutto quando la giustizia incontra bambini e adolescenti, il risultato non può che essere straordinario. Da questo intreccio dall’alto senso civico nasce “La giusta nota”, un progetto la cui intitolazione stessa è in grado di chiarirne il fine, a partire da un’idea della nuova associazione galatonese “Salvatore Gira”, promossa dalla Regione Puglia. La proposta progettuale intende realizzare una nuova pratica d’innovazione sociale per promuovere la coesione e la partecipazione nella comunità sia locale che provinciale, per mezzo di un’azione di contrasto a fenomeni di marginalità e disagio degli adolescenti attraverso la musica e la pratica musicale oltreché la sensibilizzazione degli stessi alla legalità. Questa mattina, presso il laboratorio “Lab 83” di Galatone, la conferenza stampa moderata dal giornalista Marco Renna ne ha chiarito gli obiettivi e le modalità: <<La civiltà di un popolo si misura anche e soprattutto con la sua capacità artistica – ha chiarito il moderatore – Se così fosse realmente, noi italiani dovremmo essere i più civili a livello internazionale. Leggere il mondo attraverso l’arte e la musica diventa la più alta cifra culturale, a maggior ragione quando i protagonisti sono i ragazzi, che troppo spesso noi adulti mettiamo all’angolo, come se non c’entrassero col nostro presente>>.

Il Sindaco di Galatone, Flavio Filoni, ha descritto il laboratorio “Lab 83” come uno spazio che è stato accuratamente rigenerato, all’interno del quale la musica assurge a valore di promozione sociale, capace di mandare anche messaggi di legalità, grazie soprattutto al supporto della Regione, con la quale il comune di Galatone ha avviato molti progetti.

A ribadire l’importanza di fare squadra, Maurizio Fattizzo, segretario dell’associazione, che vede il progetto come una grande prova di civiltà e di coinvolgimento dei più giovani.

Tra i relatori, presenti anche il direttore artistico Diego Gira, la progettista Martina Gentile e la Dirigente della Regione Puglia, Annatonia Margiotta.

Link Sponsorizzato

Gira ha spiegato che l’associazione, nata come semplice laboratorio musicale, oggi sta abbracciando sempre più l’arte. In particolare, il bando regionale ha affascinato sin da subito per il dichiarato obiettivo di promozione della legalità e della lotta alla mafia, quali valori da far cogliere ai ragazzi, non solo formandoli ma dando loro la possibilità di fare in prima persona: <<Ci affidiamo alla creatività dei ragazzi convinti che rappresentino il bene del nostro futuro. Partiremo dalla lettura del romanzo di Luigi Garlando: “Per questo mi chiamo Giovanni”, con la prefazione scritta da Maria Falcone, sorella del giudice. Il best seller percorre la vita di Giovanni Falcone, attraverso il racconto, che un padre fa al proprio figlio, di un eroe che si chiama Giovanni e che muore il 23 maggio 1992, lo stesso giorno in cui nasce il bambino cui viene raccontata la storia dal padre, a sua volta vittima della mafia. Dalla lettura e dall’analisi critica del testo i ragazzi estrapoleranno qualcosa di proprio:

saranno loro a comporre e suonare la musica, realizzando un musical sulla vita di questo eroe, che verrà poi rappresentato nel comune di Galatone e nel teatro della casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce, entrambi partner del progetto>>.

La progettista Martina Gentile ha chiarito che l’obiettivo è quello di combattere le tante solitudini che i ragazzi vivono e che oggi il covid sta accentuando: <<Abbiamo scelto una strada più informale per rendere protagonisti i ragazzi: il libro sarà un’occasione di scambio e di conoscenza di tanti eroi antimafia, senza cadere nella retorica, in cui i ragazzi possano ritrovarsi e creare una loro storia, qualcosa di nuovo. Attraverso i tutor e gli esperti sarà possibile estrarne degli elementi del tutto nuovi, in ogni fase, dalla produzione musicale alla messa in scena, con cui ci si presenta al territorio.

Abbiamo lavorato molto sulla sinergia ed ecco perché ci sono molti partner, ma non ce n’è nessuno che sia capitato in questa rete per caso, dalle scuole all’agenzia educativa, alla casa editrice, all’organizzazione antimafia: ognuno ha un ruolo fondamentale e ci auguriamo che ne possa venir fuori un racconto corale>>.

Link Sponsorizzato

Infine, la Dirigente della Regione Puglia, Annatonia Margiotta, ha illustrato qual è stata la scaturigine dell’avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalla mafia”, ravvisandola nel testo unico in materia di legalità e sicurezza approvato a marzo 2019: <<un testo di legge che più che essere un testo normativo è sostanzialmente un trattato pedagogico sul ruolo di cittadinanza attiva che ogni cittadino deve acquisire come stile di vita da adottare dalla nascita fin quando non diventa anziano>>. La dirigente ha poi continuato:

<<Sentinelle della legalità saranno quei ragazzi e ragazze che noi dobbiamo aiutare a formare affinché siano germogli di cittadini responsabili, a partire dal rispetto di non buttare per strada la carta al rispetto delle grandi regole.

Ci siamo resi conto strada facendo che un milione e mezzo non bastava. Il progetto è piaciuto tantissimo proprio perché lascia spazio alla creatività libertà di espressione. A dire il vero, in fase di approvazione, hanno cercato di circoscrivere le linee di intervento perché erano troppo ampie ma da un punto di vista pedagogico noi non possiamo chiudere i bambini in dei recinti o schemi rigidi: dobbiamo lasciare loro la libertà di esprimersi come meglio credono.

Ad oggi sono arrivate 105 proposte progettuali: una mole non indifferente, quindi abbiamo deciso di implementare la dotazione finanziaria per arrivare a 7 milioni e mezzo: un impegno importante che la Regione Puglia sta sostenendo per promuovere le politiche di antimafia sociale.

Un progetto in particolare riguarda il Parco di Parabita dedicato ad Angelica Pirtoli, la bambina di due anni che fu ammazzata insieme alla madre dal suo amante su commissione mafiosa.

Ulteriore obiettivo: la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. 1530 beni confiscati in Puglia e di questi sono pochi quelli ristrutturati o riutilizzati.

L’idea è quella di poter avviare il festival della legalità e far incontrare i diversi attori sociali attraverso uno scambio di buone prassi>>.