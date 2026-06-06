Ugento: uomo minaccerebbe di far esplodere bombole di gas

UGENTO (Lecce) – Momenti di altissima tensione alla periferia di Ugento, in via Paolo Borsellino, dove un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, starebbe minacciando di far esplodere delle bombole di gas all’interno di un’abitazione.

In via Borsellino sono già operative le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, giunte sul posto con un mezzo di soccorso e un’autobotte. Presenti anche i Carabinieri per gestire la delicata situazione e i sanitari del 118 in stato di massima allerta.

Aggiornamenti nelle prossime ore