Lecce, il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “avanti con la riqualificazione di viale Leopardi, lavori nel rispetto del cronoprogramma”

Proseguono gli interventi di riqualificazione su viale Leopardi. È stato completato il tratto compreso tra via di Pettorano e via San Domenico Savio, per una lunghezza di circa 300 metri e una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati.

L’intervento ha interessato l’allargamento dei marciapiedi con la realizzazione delle rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di una fermata del trasporto pubblico con relativa palina e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“Continua il percorso di riqualificazione di uno degli assi viari più importanti della città dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla. Con questo intervento miglioriamo la sicurezza, l’accessibilità e la qualità degli spazi pubblici, offrendo servizi più efficienti ai cittadini e una maggiore fruibilità dell’area urbana”.

I lavori proseguiranno ora in direzione della rotatoria di viale Giovanni Paolo II.

“Andiamo avanti nel rispetto del cronoprogramma stabilito aggiunge Roberto Giordano Anguilla , con l’obiettivo di completare l’intera riqualificazione di viale Leopardi. Un’opera che contribuirà a rendere questa importante arteria cittadina più moderna, sicura e funzionale per pedoni, automobilisti e utenti del trasporto pubblico”.