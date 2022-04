Ok dell’Agenzia del farmaco al vaccino Pfizer-Biontech. Tra 5 giorni le somministrazioni. Puglia pronta

Si attendeva solo l’ok al vaccino Pfizer-Biontech dell’EMA, l’Agenzia Europea per i medicinali, e adesso è arrivato. Milioni di cittadini dell’Unione Europea potranno essere vaccinati a partire dai 16 anni. Non è stato ancora dato il via libera per le vaccinazioni delle donne incinte, perché c’è bisogno di più dati, nonostante il prodotto sia sicuro e testato. Il via libera alla commercializzazione del farmaco è arrivato nella serata di ieri (lunedì 21/12/2020) da parte della Commissione europea: il vaccino sarà disponibile per tutti gli stati membri nello stesso momento e nelle stesse condizioni. La Puglia è pronta: ci sono 11 punti di stoccaggio individuati, con la possibilità di conservare bene il prodotto. Il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha spiegato che sono state eseguite tutte le direttive di Arcuri e che sul piano logistico i pugliesi non si sono fatti trovare impreparati. La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha assicurato che tra 5 giorni (domenica 27 dicembre 2020) comincerà la campagna vaccinale contemporaneamente in tutti i paesi d’Europa.

Si comincia con la categoria più a rischio: gli operatori sanitari e poi i circa 20mila ospiti delle rsa pugliesi. È già a buon punto la raccolta delle adesioni per la somministrazione del vaccino antiCovid riservata al personale sanitario e socio-sanitario, categorie che avranno accesso prioritario alla campagna vaccinale. Sono già oltre 45mila gli operatori sanitari che si sono registrati e che hanno dato la disponibilità alla vaccinazione.

“La raccolta delle adesioni è necessaria per modulare l’offerta vaccinale – spiega l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco – Per aderire, in maniera libera, volontaria e non vincolante, occorre compilare il modulo online della Regione Puglia disponibile sul portale Puglia Salute”.