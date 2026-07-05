La melanzana si fa regina dell’estate: a Castrì di Lecce torna “Marangiane in Festa” con grandi novità e un’area gluten free

CASTRÌ DI LECCE (Lecce) – La melanzana si riconferma l’indiscussa protagonista dell’estate salentina. Dal 24 al 28 luglio 2026, piazza Paperi a Castri di Lecce si accenderà per ospitare la 24ª edizione di “Marangiane in Festa”, uno degli eventi gastronomici più attesi e storici del territorio.

La manifestazione, curata dalla Pro Loco di Castri di Lecce con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI, si avvale quest’anno della strategica collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, puntando i riflettori su un’offerta accessibile a tutti grazie a un apposito stand gluten free che garantirà i piatti della tradizione in totale sicurezza per i celiaci.

Il cuore pulsante dell’evento resta un menu ricchissimo che esalta la versatilità dell’ortaggio locale attraverso ricette radicate nella memoria e felici intuizioni creative. Accanto ai capisaldi della kermesse – come le tradizionali polpette, le sagne ‘ncannulate con impasto di melanzane, la moussaka e la celebre parmigiana proposta sia in versione bianca e rossa, sia nella sorprendente variante dolce al cioccolato – il 2026 tiene a battesimo tre grandi novità culinarie.

Debutteranno infatti le melanzane ripiene con carne macinata e formaggio, la freschezza delle melanzane in agrodolce e una cremosa lasagna con crema di melanzana, pensata per rinnovare il repertorio dei primi piatti.

A fare da cornice alle cinque serate di convivialità, orchestrate dal lavoro dei numerosi volontari della Pro Loco, sarà un ricco cartellone di musica dal vivo che animerà la piazza principale del paese.

Il programma dei concerti si aprirà venerdì 24 luglio con i ritmi ancestrali della pizzica firmata Alla Bua, per poi proseguire sabato 25 luglio con le sonorità dance e revival dei Rewind. Domenica 26 luglio sarà la volta dell’Allegra Compagnia Cantante tra stornelli e musica popolare, seguita lunedì 27 luglio dal live dei NineBeat.

La chiusura di martedì 28 luglio sarà invece affidata all’energia dei Siaka, che passeranno il testimone al grande gran finale targato TV Color.