Autovelox di Lequile, prima il taglio degli alberi poi l’accensione. Sullo sfondo il decreto Salvini e il caso Lecce

L’autovelox di Lequile è ormai a un passo dall’entrata in funzione, ma gli automobilisti per ora inchiodano in curva pensando che sia già operativo. Prima di attivare il dispositivo installato lungo la strada statale 101 Lecce-Gallipoli in entrambi i lati, infatti, il Comune dovrà intervenire sulla vegetazione che ne limita la visibilità. Solo dopo i lavori di potatura la nuova postazione potrà essere messa in esercizio, mentre resta alta l’attenzione sull’imminente pubblicazione del decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, destinato a incidere sul delicato tema dell’omologazione degli autovelox.

Venerdì è stata completata la taratura dell’impianto collocato al chilometro 4+600 in direzione Gallipoli e al chilometro 4+530 verso Lecce, passaggio tecnico indispensabile ma non sufficiente per l’avvio delle rilevazioni. “Bisogna sfrondare gli alberi perché non c’è visibilità. Ancora l’autovelox non è operativo. Prima saranno fatti i lavori. Il Comune punta sulla legittimazione che dà il decreto Salvini», spiega il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà.

L’amministrazione guarda quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno scorso, che entrerà in vigore soltanto dopo la sua ufficializzazione. Il provvedimento disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura delle apparecchiature, ma continua a suscitare interpretazioni differenti. Le associazioni dei consumatori, infatti, invitano alla cautela, sostenendo che il nuovo testo non modifichi quanto previsto dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada, che continua a richiedere la formale omologazione degli strumenti affinché gli accertamenti possano avere pieno valore probatorio.

Un dibattito tutt’altro che teorico, come dimostra quanto sta accadendo a Lecce. Anche il Tribunale continua infatti a confermare l’annullamento delle sanzioni elevate dall’autovelox della tangenziale Est, respingendo gli appelli presentati dal Comune dopo le numerose decisioni favorevoli agli automobilisti emesse dai giudici di pace. L’orientamento ribadito dalle sentenze è ormai consolidato: la sola approvazione ministeriale dell’apparecchiatura non basta, essendo necessaria anche l’omologazione prevista dalla normativa vigente.

Le ricadute non sono soltanto giuridiche ma anche economiche, perché gli annullamenti dei verbali e le conseguenti condanne alle spese rischiano di incidere sulle casse comunali. Proprio domani mattina la questione approderà nuovamente all’esame della Commissione Controllo XI del Comune di Lecce, convocata dal presidente Antonio Rotundo per affrontare il tema dei debiti fuori bilancio collegati ai contenziosi sugli autovelox. Un confronto destinato a riaccendere il dibattito politico mentre Lequile attende di accendere il proprio impianto in un quadro normativo che resta ancora in evoluzione.