Inferno di fuoco a Santa Cesarea Terme: fiamme vicine agli hotel, scatta l’emergenza aerea

SANTA CESAREA TERME: Un vasto incendio sta tenendo sotto scacco la località di Santa Cesarea Terme, dove le fiamme stanno divorando la vegetazione e minacciano da vicino alcune aree abitate e ricettive. La situazione è critica, tanto da aver attivato immediatamente la macchina dei soccorsi su più fronti. A terra sono ore di lavoro frenetico per i Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto con le squadre dei distaccamenti di Tricase, Maglie e Ugento. Insieme a loro stanno operando i volontari della Protezione Civile, impegnati nel contenimento del rogo.

​La gravità del fronte del fuoco ha reso indispensabile il coordinamento dei mezzi aerei. Un primo importante contributo dal cielo è arrivato grazie all’elicottero “Drago”, decollato da Bari, che ha già iniziato a effettuare i primi lanci d’acqua per rallentare l’avanzata del fronte di fuoco.

La gestione della flotta aerea ha tuttavia dovuto fare i conti con alcune complicazioni logistiche su scala nazionale. Un canadair è attualmente in volo verso il Salento partendo da Trapani, in Sicilia. La centrale operativa ha dovuto mobilitare il mezzo dalla base siciliana poiché i velivoli tradizionalmente più vicini, di stanza a Lamezia Terme, erano già tutti impegnati in altri interventi.

​Nel frattempo, la vicinanza del fumo e delle fiamme ad alcune strutture turistiche sta creando forte apprensione. Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno valutando con estrema attenzione l’evoluzione della situazione e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe scattare a breve l’evacuazione preventiva del Grand Hotel Mediterraneo, la storica struttura che ospita le terme, e di un altro complesso ricettivo situato nella medesima zona.