Pagine Gitane: “Maddalena bipolare” di Ornella Spagnulo

Tra i libri degni di essere letti che il 2020 ha consegnato al mondo, si può annoverare a pieni voti Maddalena bipolare di Ornella Spagnulo edito da Golem edizioni.

La trama è originale, reale, raccontata con ritmo e delicatezza seguendo un sottile filo ironico che rende ancora più meravigliosa Sabrina, la protagonista di Maddalena bipolare affetta appunto da disturbo bipolare, disturbo di conversione e personalità istrionica.

Link Sponsorizzato

In una sola parola, per il mondo dei più, Sabrina è semplicemente pazza.

Pazza per fame d’amore, Sabrina lo è sicuro, i motivi sono da indagare a fondo e iniziano nell’infanzia, ma sta di fatto che lei si innamora, si dona, si offre, si propone, si fustiga per questo, si sente una meretrice, cambia pelle e diventa Maddalena, la prostituta più famosa della storia, che tutto era fuorché una prostituta, ma ci penserà Guido, lo psichiatra che prenderà in cura Sabrina/Maddalena nella clinica privata in cui finirà dopo l’ennesimo ricovero e che la sedurrà – o sarà lei a sedurre lui? – ad aprirle gli occhi.

Link Sponsorizzato

Ciò che amo in questo romanzo, è il fatto che oltre la storia c’è un mondo fatto di domande, dubbi, dissidi morali, questioni etiche che ruotano intorno al mondo e alla vita di chi è affetto da disturbi della personalità più o meno gravi.

Sabrina è un personaggio che si ama senza discutere, suscita empatia e simpatia, il tifo è tutto per lei. Non per la sua guarigione, ma per la lotta che ogni giorno affronta con se stessa e i personaggi che la abitano, perché perdoni il mondo di ignavi che la circonda prima ancora di fare pace con se stessa e i peccati che non ha commesso ma che porta come un peso indegno sul cuore.

La storia che ci racconta Ornella Spagnulo si ispira a fatti realmente accaduti eha avuto la grazia di renderla avvincente disseminando il percorso di briciole di verità su una situazione su cui ancora troppo poco si è detto, un mondo fatto di pregiudizi, convinzioni, schemi.

A chi consiglio Maddalena bipolare?

A chi non pesa le parole, a chi non ascolta, a chi giudica ciò che non capisce, a chi vuole amare e non trova la strada giusta, a chi si sente in colpa per ciò che è, quando ciò che è non dipende da lui, a chi si chiede cosa significhi vivere con un disturbo della personalità.

Acquista il libro