Report Asl Lecce, 1425 attualmente positivi. Ecco i numeri per ogni paese: quasi tutti in calo

LECCE – Nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre 2020, è stato pubblicato il nuovo report dell’Asl, da cui emerge un andamento decrescente dell’infezione da SARS-CoV-2: sono 1425 i cittadini della provincia leccese attualmente positivi al covid (6 giorni fa erano 1753). Paradossalmente è stata imposta la zona rossa nel periodo meno critico per la provincia di Lecce: siamo diventati zona gialla con numeri molto più allarmanti di quelli di oggi. Tra l’altro le terapie intensive leccesi hanno quasi la metà dei posti vuoti, mentre quando eravamo zona arancione i posti erano saturi. L’Asl di Lecce ci informa che attualmente non ci sono paesi del leccese che presentano particolari criticità: le due città che hanno avuto più contagi nella seconda ondata oggi sono in una situazione di normalità. A Lecce scendono da 200 a 157 residenti attualmente positivi, a Taurisano salgono a 73 cittadini con il covid: c’è solo un contagio in più in 6 giorni, dopo una rapida discesa delle positività. Tricase scende da 77 a 75 attualmente positivi. Aumentano i positivi ad Aradeo, Bagnolo, Botrugno, Casarano, Collepasso, Martignano, Melissano (la comunità con l’aumento maggiore, che sale fino a 50), Montesano, Ortelle, Parabita, Presicce-Acquarica, Salve, San Cesario, Taviano, Trepuzzi, Uggiano La Chiesa.

Per il resto, il trend dei numeri in calo continua: a Melendugno scendono gli attuali positivi da 18 a 10; a Racale scendono i casi da 38 a 19. Ugento, invece, resta ai 24 positivi della settimana scorsa. Ruffano scende a quota 14 (la settimana scorsa era a 28).

Gallipoli scende da 46 cittadini contagiati a 43. Galatina scende da 54 a 29. Anche Galatone scende da 31 a 14. Casarano sale da 44 a 52 residenti positivi. A Calimera i casi sono diventati 7 (erano 12 6 giorni fa). Cutrofiano scende da 6 casi a 4, Cavallino scende da 37 a 16 cittadini infettati dal SARS-CoV-2. Sannicola passa da 8 positivi a 3.

Scendono da 10 a 7 i casi ad Alessano e diminuiscono ad Alliste: ora sono 10 (erano 14). Scendono da 12 a 11 positivi Alezio, scende da 12 a 6 Andrano, come Arnesano, che è a 5. Aradeo purtroppo sale a 17 (ne aveva 8). Botrugno questa settimana ha un contagiato. Sale a 3 residenti positivi Bagnolo Salentino. Campi Salentina scende da 31 a 20; Cannole scende a 0; Caprarica scende da 7 a 4, Carmiano scende da da 49 a 24. Scendono a 4 i positivi a Carpignano (uno in meno). Sempre bassi i numeri a Castri di Lecce: sono 4 (uno in meno in 6 giorni). A Castro aumentano di uno i positivi (4), Castrignano Dei Greci non ha residenti positivi, Castrignano del Capo scende a 4 attuali positivi (uno in meno).

A Copertino scende da 50 cittadini ancora infetti a 43. Salgono da 23 a 25 i contagi a Collepasso. Corigliano d’Otranto scende a 2; Cursi scende da 16 a 6. Corsano passa da 7 a 5 casi. Diso scende da 6 a 5 contagi. A Giurdignano resta solo un residente positivo. A Gagliano del Capo scendono da 8 a 6 i residenti positivi, Giuggianello resta senza residenti positivi; Guagnano a scende da 26 a 15.

Lequile scende a 3 (un positivo in meno). Continua a migliorare Leverano (da 19 a 15). Migliora la situazione anche a Lizzanello, che scende a 10 da 23. Cala il numero di positivi anche a Maglie, ora sono 13 (erano 16); decrescita di positivi anche a Martano: da 22 a 10; Martignano sale a 2 residenti positivi e Matino scende da 41 a 30. Crescono i positivi anche a Melissano: sale da 26 a 50. Melpignano resta a zero, Minervino resta a 3, Miggiano resta a 7, Monteroni scende di un positivo (18); Montesano Salentino sale da 5 a 8; Morciano resta a 3 e Muro Leccese scende da 5 a 3.



Nardò scende da 61 a 41 residenti attualmente con covid, mentre Neviano resta a 5 residenti attualmente positivi. Nociglia non ha residenti positivi, Novoli scende da 17 a 15 in 6 giorni. A Ortelle salgono da 4 a 11. Otranto passa da 12 a 6. A Parabita salgono i positivi da 17 a 33. Palmariggi resta a 2; Patù scende da 3 a 1, Surano ne ha 1. Surbo 10; San Cassiano scende da 4 a un contagiato. Poggiardo scende da 21 a 11 attualmente positivi. Salgono da 17 a 26 gli infetti a Presicce-Acquarica, mentre scendono da 45 a 34 i cittadini contagiati a Porto Cesareo.

A Salice Salentino scendono da 25 a 18 i residenti positivi al covid, Salve sale nuovamente da 9 a 10; a Sanarica scendono da 7 a 5; Soleto scende da 12 a 10. A San Cesario salgono a 17 gli attualmente positivi, a San Donato sono 9 (uno in meno della scorsa settimana).

A Santa Cesarea Terme sono 6 (erano 9); a San Pietro in Lama scendono a 9, a Seclì scendono da 3 a 1, a Sogliano calano da 13 a 8 in una settimana. Soleto 10; Specchia scende da 31 a 24; a Spongano sono 3 gli attualmente positivi; mentre a Squinzano salgono da 28 a 30.

A Scorrano scendono da 9 a 3 attualmente positivi. Sternatia scende da 4 a 2, mentre a Supersano scende a 1, Surano resta a 1. Salgono i positivi anche a Surbo: ora sono 10. A Taviano salgono da 11 a 17 totali. Tiggiano, che era scampato la prima ondata, resta a 5 attualmente positivi. Trepuzzi sale da 29 a 35. Anche Tuglie figurava fra i comuni covid-free dalla prima ondata, ma oggi ha 2 cittadini contagiati. Uggiano la Chiesa sale da 3 a 5 attualmente positivi. Veglie scende da 35 a 20, mentre Vernole scende da 12 a 9 attualmente positivi e Zollino resta a zero residenti positivi. Ci sono altri 33 positivi temporaneamente presenti nella provincia di Lecce, che non sono stati assegnati a nessuna città (anche questo dato in calo: erano 35).

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.