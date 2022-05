Polio, spagnola e covid, Minelli: “La storia insegna: vaccino protezione obbligatoria anche per i docenti”

SALENTO – Il Visiting Professor di Immunologia e Allergologia nel corso di laurea in Medicina presso l’Università di studi europei “J.Monnet”, Mauro Minelli, torna a parlare di vaccino e degli insegnamenti che l’uomo ha saputo cogliere in cento anni di lotte contro i virus: “Non possiamo eludere la storia – spiega il professore – Anzi, dalla storia dobbiamo trarre elementi magistrali d’indirizzo. Se provassimo solo per un momento a misurarci con la semplice narrazione degli eventi partendo dai primi anni del secolo scorso, quando i sistemi sanitari occidentali cominciarono a muovere in maniera più o meno organizzata i loro primi passi, potremmo accorgerci di come quei passi furono orientati al contrasto della diffusione delle grandi infezioni ancora fuori controllo. Erano gli anni del “pericolo poliomielite” e delle pandemie planetarie tra le quali, più volte rievocata in questi mesi, l’influenza Spagnola del 1918 capace di mietere, in pochi mesi, milioni di vittime.

Quella emergenza fu gradualmente stabilizzata con la prevenzione dei contagi attraverso le vaccinazioni di massa. Questa è storia documentata, temporalmente la più vicina a quel che da poco meno di un anno tutti noi stiamo rivivendo. Potemmo mai esimerci dall’impegno della vaccinazione che, per tanti di noi, diventa un obbligo?

Link Sponsorizzato

Si può chiedere ad un militare prossimo ad impegnarsi in una missione in un qualche paese a rischio, di scegliere se vaccinarsi oppure no, senza che poi quel militare eventualmente rinunciatario venga esonerato dal suo compito? E allora, perché di fronte ad una emergenza planetaria nella quale abbiamo accettato di accogliere senza riserve un vaccino immunizzante che grazie a tecniche di ingegneria genetica inesistenti fino a pochi anni fa è stato possibile ottenere in pochi mesi, non utilizzarlo ugualmente senza riserve e senza eccezioni soprattutto in quelle categorie di soggetti più facilmente vettori di infezione a discapito di ammalati e persone fragili? Stessa procedura io adotterei, laddove ci fossero le adeguate dotazioni vaccinali, anche nei confronti degli insegnanti, altra categoria di professionisti particolarmente esposti al rischio di contagi e, dunque, obbligati ad una più massiva protezione per se stessi e per i loro alunni/studenti

D’altro canto dalle disposizioni normative riportate nel Testo Unico sull’Igiene e Sicurezza del lavoro si evince chiaramente come i datori di lavoro pubblici e privati abbiano obblighi precisi di tutela nei confronti dei loro lavoratori verso rischi biologici. Vale in tutti i comparti lavorativi. Per quanto in quello sanitario, che sia pubblico o privato, un eventuale rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore comporti, oltre ad un aumentato rischio personale di ammalarsi, anche quello di contagiare i pazienti coi quali si entra in contatto che, potendo essere immunocompromessio comunque fragili, risultano essere più facilmente infettabili. E qui non si può non pensare innanzitutto agli operatori attivi nelle case di riposo ovvero nelle RSA.

Link Sponsorizzato

Naturalmente sono biologici quei rischi legati a microrganismi capaci di riprodursi o trasferire materiale genetico nel soggetto infettato. Ed è esattamente il nostro caso!”.