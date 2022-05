I tagli di Salvemini sugli asili comunali. Giordano Anguilla e Guido: “Una sciagura per bambini e famiglie”

LECCE – Andrea Guido e Roberto Giordano Anguilla del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia LecceI lanciano l’allarme chiusura degli asili comunali: “In politichese lo chiamano ‘nuovo piano di riorganizzazione delle scuole dell’infanzia’, ma altro non è che un serie di tagli di asili comunali a danno di madri lavoratrici e famiglie che non potranno scegliere l’istituto più vicino e perderanno moltissimo sul piano dei servizi.

Chiudono 3 asili nido comunali su 4!

Nessuna pietà per i genitori che chiedevano almeno di finire il triennio per evitare disagi e, soprattutto, nessuna pietà per i cambiamenti che dovranno subire i piccoli, già abituati e radicati in un determinato ambiente.

Le prime competenze sociali, le prime relazioni dei bambini si sviluppano proprio in quella fascia d’età. Non lo dice Fratelli d’Italia, lo dicono gli psicologi.

Siamo davanti alla assurda scelta spietatamente ‘ragionieristica’ di un sindaco che ha portato la città in un predissesto che si poteva evitare: l’ennesima di una serie di scelte sbagliate che subiamo da parte di un’Amministrazione che ha preferito farsi commissariare il bilancio, anziché governare con coraggio in tempi difficili.

Ancora una volta i leccesi dovranno subire una diminuzione dei servizi, questa, forse, tra le più gravi indifficili!

Dopo le insistenze e le proteste dei genitori, forse per un solo asilo sarà possibile completare il ciclo ma, se questo dovesse essere confermato, ci chiediamo perché uno sì e gli altri due no? Perché non farà completare a tutti il ciclo?

Il taglio di asili in questo momento è un danno enorme che riduce spazi e possibilità al contrario di quello che ci si aspetterebbe in un Paese civile dove, invece, gli asili dovrebbero moltiplicarsi, soprattutto in tempo di pandemia, in cui servirebbero piccole classi e spazi più ampi.

Un’ultima riflessione riguarda l’Arcivescovo: tra gli asili che chiudono c’è anche l’Istituto Saraceno, gestito dalle Suore d’Ivrea. Chi conosce quella realtà sa bene quanto sia importante per il tessuto sociale e quanto aiuto garantisca alle famiglie meno abbienti. Perché, allora, non una parola è stata spesa per la difesa di quel servizio? Perché non è stata rivendicata l’importanza dello straordinario lavoro che, quotidianamente, le Suore portano avanti da anni?

Questa Amministrazione regala, ahinoi, ogni giorno che passa, esempi sempre più tristi”.