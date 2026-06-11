Congedo (FdI): M5s e sinistra condannino parole Silvestri. Scritta una delle pagine più basse della politica

“Le parole pronunciate dal grillino Silvestri nei confronti di Giorgia Meloni, ovvero ‘di indossare delle ginocchiere per stare più comoda’ nei confronti di Trump e Netanyahu, segnano una delle pagine più basse della politica e del confronto istituzionale. E’ raccapricciante che una parte politica incapace di reggere il confronto democratico e costruttivo tenti di screditare il nostro presidente del consiglio con allusioni meschine di bassa lega. Chiediamo scuse immediate da parte di chi, a corrente alternata, si professa paladino dei diritti civili e auspichiamo una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche. Cosa aspetta il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a prendere provvedimenti, come l’espulsione, nei confronti del suo ex capogruppo alla Camera? Capisco che non sia facile digerire che la prima donna premier sia espressione del centrodestra, ma è ora che 5 Stelle e sinistra se ne facciano una ragione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.